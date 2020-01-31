Турецкие корабли высадили десант и выгрузили бронетехнику в Триполи

Военные корабли Турции высадили десант и выгрузили бронетехнику в морском порту столицы Ливии Триполи. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Аль-Хадас».

Отмечается, что военнослужащие десантировались с двух фрегатов. Их сопровождало грузовое судно, на котором находились танки и армейские грузовики. Предполагается, что оборудование и боеприпасы были доставлены на авиабазу Митига.

По данным местных новостных порталов, жители Триполи еще накануне наблюдали фрегаты ВМС Турции в сопровождении десантного вертолета. После этого люди массово распространяли фотографии в социальных сетях.

Кроме того, ряд местных активистов утверждает, что всего у берегов Ливии находится соединение из четырех фрегатов, которые также ранее были замечены в 200 км восточнее Мисураты.

24 января глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар не подписал итоговое соглашение, принятое по итогам берлинской конференции по Ливии.

19 января участники берлинской конференции, в числе которых были главы ведущих европейских государств, пришли к соглашению насчет эмбарго на поставки оружия и прекращения военной поддержки сторон конфликта.

Кроме того, с 12 января конфликтующие стороны в Ливии договорились ввести и соблюдать режим прекращения огня.

5 января президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале отправки военных в Ливию. Правительство национального согласия Ливии, заседающее в Триполи, ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. На востоке — избранный народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с ЛНА во главе с Хафтаром.