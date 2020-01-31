Герои получат скидки в магазинах «Армия России» и «Военторг»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и представители ведущих банков страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в частности, в сфере социальных преференций военнослужащим.

«Мы продолжаем реализацию программы лояльности «Партнеры Армии России». В рамках ее пилотного проекта разработаны соглашения о стратегическом сотрудничестве Министерства обороны с ведущими банками России», - сообщил Шойгу.

Согласно соглашению, говорит Eadaily, отдельные категории военнослужащих смогут получать скидки в магазинах «Военторг» при расчете за покупки зарплатными картами.

Как пояснили в военном ведомстве, для военнослужащих, имеющих государственные награды, предусмотрена система скидок (до 20%) по трем категориям. Система скидок будет действовать по всей стране в сети магазинов «Армия России» и «Военторг».