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Беспилотный истребитель XQ-58А Valkyrie завершил четвертое летное испытание

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Фото сайта wikipedia.org
Фото сайта wikipedia.org.

Экспериментальный беспилотный боевой летательный аппарат (unmanned combat aerial vehicle -UCAV) - Kratos XQ-58А Valkyrie, разрабатывающийся в качестве ведомого для стелс истребителей, создается в рамках проекта исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, совместно с компанией Kratos Defense&Security Solutions, специализирующейся на беспилотника, спутниковой связи и боевых системах кибербезопасности.

23 января 2020 года на демонстрационном полигоне Юма в Аризоне XQ-58А Valkyrie завершил свои четвертые летные испытания, которые в отличие прошлогодней неудачи прошли полностью успешно.

В ходе недавних испытаний XQ-58А исследователи изучили все ключевые аспекты летных характеристик для дальнейшей модернизации, собрав необходимое количество данных о том, как реагирует транспортное средство на изменения температуры и вибрацию.

«Мы очень довольны результатами этого четвертого летного испытания», - сказал Майкл Випперман, менеджер программы в Научно-исследовательской лаборатории Военно-Воздушных Сил (Air Force Research Laboratory -AFRL). «Мы смогли устранить неполадки для успешного проведения испытаний на еще больших высотах и уверены, что самолет сможет осуществлять полет в максимально неблагоприятных условиях».

Благодаря сравнительно небольшой стоимости современного производства БПЛА, американские ВВС планируют использовать эти аппараты для минимизации потерь более совершенных систем. В октябре 2019 года прототип БПЛА XQ-58A Valkyrie, который должен стать беспилотным ведомым многофункциональных истребителей пятого поколения F-35, получил повреждения после столкновения вызванного сильным боковым ветром. По данным AFRL, перед началом тестирования в этом месяце были внесены все изменения в соответствии с рекомендациями, полученными в ходе расследования ранее произошедшего инцидента. Valkyrie преступит к пятым и последним летным испытаниям уже в текущем году, в процессе которых летательный аппарат будет рассмотрен с точки зрения эксплуатационной готовности

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологии и логистике Уилл Ропер сообщил, что Valkyrie вероятно примет участие в предстоящих масштабных апрельских испытаниях усовершенствованной системы управления боевыми действиями ВВС США (Advanced Battle Management System, ABMS), первый этап которых успешно прошел в декабре 2019 года. Во время следующей демонстрации ABMS в апреле ВВС планируют расширить возможности системы, поместив ряд ее элементов в экспериментальный боевой беспилотный летательный аппарат Kratos XQ-58А Valkyrie.

По мнению Пентагона, новейшие системы управления боем, основанные на искусственном интеллекте, помогут вести войну быстрее и эффективнее.


Лина Маякова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
AFRL
Kratos Defense
Проекты
2020-й год
AI
БПЛА
Кибербезопасность
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