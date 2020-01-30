Войти
Известия.ru

Самолет США потерпел крушение в Афганистане из-за технических проблем

104
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS

Американский военный самолет разбился в Афганистане из-за технических проблем. Об этом в среду, 29 января, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на управление гражданской авиации Афганистана.

По словам директора управления Гулама Масума, самолет разбился из-за отказа двигателя. Он отметил, что пилоты пытались посадить воздушное судно в аэропорту Шарана — столице провинции Пактика, однако этого не удалось сделать.

Он подчеркнул, что они находились с капитаном самолета в постоянном контакте, когда стало известно о проблемах, и направляли его на аварийную посадку.

27 января самолет Bombardier E-11 потерпел крушение на территории, подконтрольной радикальному движению «Талибан» (запрещено в России). Позже они взяли на себя ответственность за данную катастрофу. Террористы заявили, что именно они сбили воздушное судно.

Катастрофа произошла в 10 км от военной базы США в провинции Газни. Только на следующий день, 28 января, военным США удалось извлечь останки жертв из этого самолета.

Предполагается, что одним из погибших на этом борту был офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Иран
Россия
США
Компании
Bombardier
Похожие новости
29.01.2020
Иранская месть за генерала Сулеймани ?
29.01.2020
«Курировал атаку на Сулеймани»: в Афганистане погиб офицер ЦРУ
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
12.08.2011
Ан-158 и другие…
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 02:04
  • 11
Кабинет освободили от плохих танцоров. Что дальше?
  • 30.01 01:31
  • 9
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 29.01 23:58
  • 1
SpaceX намерена 24 января вывести на орбиту 60 микроспутников Starlink
  • 29.01 22:48
  • 9
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 29.01 22:03
  • 158
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 29.01 20:31
  • 6
Минобороны России предлагает сделать Победу в Великой Отечественной войне основой национального самосознания
  • 29.01 20:14
  • 1
Россия поставит иностранному заказчику многоцелевые вертолеты Ми-38Т
  • 29.01 20:05
  • 1974
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 19:13
  • 19
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 29.01 19:06
  • 1
Хорошая связка для нового оружия
  • 29.01 18:18
  • 1
Российским военным раздали пейджеры
  • 29.01 16:04
  • 2
«Курировал атаку на Сулеймани»: в Афганистане погиб офицер ЦРУ
  • 29.01 15:50
  • 77
29(!).01.Рост потерь США от ударов Ирана. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 29.01 15:41
  • 49
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 29.01 14:19
  • 1
Гонка ядерных вооружений начинается