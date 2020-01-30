Самолет США потерпел крушение в Афганистане из-за технических проблем

Американский военный самолет разбился в Афганистане из-за технических проблем. Об этом в среду, 29 января, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на управление гражданской авиации Афганистана.

По словам директора управления Гулама Масума, самолет разбился из-за отказа двигателя. Он отметил, что пилоты пытались посадить воздушное судно в аэропорту Шарана — столице провинции Пактика, однако этого не удалось сделать.

Он подчеркнул, что они находились с капитаном самолета в постоянном контакте, когда стало известно о проблемах, и направляли его на аварийную посадку.

27 января самолет Bombardier E-11 потерпел крушение на территории, подконтрольной радикальному движению «Талибан» (запрещено в России). Позже они взяли на себя ответственность за данную катастрофу. Террористы заявили, что именно они сбили воздушное судно.

Катастрофа произошла в 10 км от военной базы США в провинции Газни. Только на следующий день, 28 января, военным США удалось извлечь останки жертв из этого самолета.

Предполагается, что одним из погибших на этом борту был офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.