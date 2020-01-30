Финляндия и Латвия решили создать свой бронеавтомобиль

Предлагаемый болгарской армии вариант бронетранспортера Patria AMV (AMV-L) с оснащением израильским необитаемым боевым модулем Rafael Samson Mk II с 30-мм пушкой Orbital ATK Bushmaster Mk 44 и ПТРК в экспозиции выставки HEMUS-2018. Пловдив, май 2018 года.

Финляндия и Латвия запустили программу по созданию бронемашины на базе финского БТР Patria, сообщило минобороны страны.

Подписание соглашения между главами оборонных ведомств стран Антти Кайкконеном и Артисом Пабриксом прошло в здании финского минобороны в Хельсинки, передает РИА "Новости".

"На данном этапе это сотрудничество между Финляндией и Латвией, но следующие этапы позволяют также другим странам присоединиться к программе сотрудничества. Это является отличным примером углубления сотрудничества в области обороны между странами-членами ЕС", – сказал министр обороны Кайкконен.

Новый БТР будет основан на национальных и многонациональных тестах и оценках, базой для машины станет колесная платформа Patria.

Patria – это финская государственная оборонная компания, занимающаяся производством бронеавтомобилей, вертолетов, беспилотников и т.д.

Осенью 2019 года Финляндия отказалась от новых военных контрактов с Турцией из-за операции Анкары на севере Сирии.

Алексей Дегтярев