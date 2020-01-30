Экспортные поставки российских боевых самолётов 2019 году

Представляю аудитории «Сделано у нас» развернутый и наглядный отчет, посвящённый экспорту российской боевой и учебно-боевой авиатехники в ушедшем 2019 году.

Двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ

Производитель: Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут»

Беларусь — 4 ед.

Прибывший в состав 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Белоруссии один из двух первых истребителей Су-30СМ (бортовой номер "02 красный"). Барановичи, 13.11.2019. Источник: МО Беларуси

В 2019 году Иркутский авиационный завод передал МО Республики Беларусь первые 4 единицы МФИ Су-30СМ в рамках заключенного в июне 2017 г. контракта в сфере ВТС между Россией и Беларусью, предусматривающего поставку 12 истребителей Су-30СМ в течение 2019 — 2021 гг.

Первая пара Су-30СМ с красными бортовыми номерами «01» и «02» прибыла на 61-ю истребительную авиационную базу ВВС и войск ПВО Белоруссии в Барановичах 13 ноября, а спустя неделю, на эту же авиабазу прямиком с завода-изготовителя совершили перелет очередные новенькие Су-30СМ, имеющие красные б/н «03» и «04».

Таким образом, Беларусь стала второй страной в СНГ после Казахстана, получившей новые российские истребители в постсоветский период.

Армения — 4 ед.

Один из четырех предназначенных для Армении истребителей Су-30CМ (бортовой номер "32 красный"), построенных на Иркутском авиационном заводе, во время промежуточной посадки в аэропорту Уфа, 26.12.2019. Источник: Максим Штурм

Контракт между Москвой и Ереваном, утвержденный в начале 2019 г., предусматривал поставку к 2020 году четырех самолетов Су-30СМ. Для исполнения этих целей, включая поставку вооружения и наземного оборудования к новой технике, армянской стороне были предоставлены кредитные средства размере около $100 млн.

Между тем фактическая реализация данного соглашения началась раньше планируемого срока. Первые Су-30СМ с серийными номерами 10МК5 1611 и 10МК5 1612, предназначенные для ВВС Армении были построены и совершили свой первый полет с аэродрома Иркутского авиазавода в течение осени 2019 года, а уже 19 декабря они вылетели из Иркутска к месту базирования в аэропорт «Ширак», Гюмри. Самолетам были присвоены красные б/н «30» и «31».

Наконец, 27 декабря в Гюмри прибыла вторая пара Су-30СМ, самолеты имели красные бортовые номера «32» и «33»

Примечательно, что до получения Су-30СМ, ВВС Армении не располагали боеспособными истребителями, имея из условно-боевых самолетов лишь небольшое количество штурмовиков Су-25. Армения стала третьей страной на постсоветском пространстве, которая получила новые российские боевые самолеты.

Казахстан — 4 ед.

Взлёт истребителя Су-30СМ ВВС Казахстана. Фото Дениса Артушкевича. Источник: warspot.ru

В ноябре 2019 года Иркутский авиазавод передал ВВС Республики Казахстан очередную партию Су-30СМ, состоящую из четырех машин. Новая авиатехника поставлена в рамках межгосударственного контракта, заключенного на выставке КАDEX-2018 и, в свою очередь, предусматривающего поставку Россией казахской стороне 8 истребителей Су-30СМ в течение 2019 — 2020 гг.

Полученные ВВС РК истребители Су-30СМ предположительно поступили на вооружение 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны РК, дислоцированной в Талды-Кургане для формирования второй по счету авиационной эскадрильи, оснащенной Су-30СМ.

Общее же число переданных Казахстану российских Су-30СМ по трем контрактам, начиная с 2015 года, составило 16 единиц.

Совокупное количество Су-30СМ, поставленных на экспорт в 2019 году составило 12 ед.

Многоцелевой истребитель МиГ-29М/М2

Производитель: Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина — филиал АО РСК «МиГ»

Египет -≥ 10 ед.

Один из поставленных в 2019 году учебно-боевых истребителей МиГ-29М2 ВВС Египта. Источник: Фото из открытых источников

В 2019 году Корпорация «МиГ» продолжила производство и поставки в Египет боевых и учебно-боевых истребителей МиГ-29М/М2 по утвержденному в 2015 году крупному контракту между Россией и Египтом, ориентировочной стоимостью в 2 миллиарда долларов, согласно которому в течение нескольких последующих лет Россия изготовит и передаст египетской стороне 46 многоцелевых истребителей МиГ-29М и 6 двухместных учебно-боевых МиГ-29М2.

С самого начала информация о ходе реализации самолетов по данному контракту носила полузакрытый характер, однако судя по информации из анонимных источников и упоминаниям в некоторых СМИ можно сделать вывод, что в течение 2019 года на ЛАЗ им П.А. Воронина для инозаказчика «818» было облетано порядка 12 самолетов МиГ-29М/М2, а непосредственно поставлено до конца года — не менее 10 ед.

Таким образом, общее количество МиГ-29М/М2, переданных Египту с начала реализации контракта в 2017 году составило не менее 38 ед. Из них по меньшей мере 16 ед. было передано в 2017 году, 12 в 2018 и не менее 10 — в 2019 году. Информация о поставках будет уточняться.

Двухместный учебно-боевой самолет Як-130

Производитель: Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут»

Мьянма — 6 ед.

УБС Як-130 на аэродроме летного училища ВВС Мьянмы в Мейтхила, 15 декабря 2019 г. Источник: Фото из открытых источников

В марте 2019 года из Иркутска в Мьянму воздушным транспортом были доставлены очередные шесть учебно-боевых самолетов Як-130. Тем самым завершилось выполнение дополнительного соглашения между двумя странами от 2016 г. на поставку 6 самолетов этого типа.

15 декабря 2019 года на аэродроме летного училища ВВС Мьянмы в п. Мейтхила состоялись торжества, приуроченные к 72-летию мьянманской (бирманской) военной авиации. В ходе церемонии в состав ВВС Мьянмы были торжественно введены шесть учебно-боевых самолетов Як-130 и два ударных вертолета Ми-35ПМ, полученных из России в 2019 году.

Всего c начала поставок в 2016 г. Мьянма получила 18 российских УБС Як-130 по двум контрактам, заключенным в 2015 и 2016 гг. Из них 3 самолета были переданы Мьянме российской стороной в 2016 году, три в 2017, шесть в 2018 и, наконец, еще шесть в 2019 году.

Беларусь — 4 ед.

Церемония передачи в состав 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы ВВС и ПВО Белоруссии четырех учебно-боевых самолетов Як-130 новой постройки ИАЗ с красными б/н "79" по "82". Лида, 11.05.2019. Источник: МО Белоруссии

11 мая 2019 года на аэродроме Лида 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы ВВС и ПВО Белоруссиисостоялась передача четырех очередных УБС Як-130 постройки Иркутского авиационного завода. Самолетам присвоены красные бортовые номера с «79» по «82».

Общее число Як-130, полученных Республикой Беларусь с начала их поставок из России в 2015 году составило 12 ед. Из них 4 были переданы белорусской стороне в 2015 году, 4 в 2016 г. и 4 самолета крайней поставки в 2019 году.

Всего на экспорт в 2019 году Россией было поставлено 32 боевых и учебно-боевых самолета новой постройки.

Сравнительная статистика по экспорту в предыдущие годы: