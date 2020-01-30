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Интерфакс-АВН

Спасательное судно SpaceX впервые "поймало" створку обтекателя ракеты Falcon 9

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9
Запуск ракеты-носителя Falcon 9.
Источник изображения: © REUTERS/Joe Skipper

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Американскому спасательному судну Ms. Tree удалось поймать в надводные сети одну из двух многоразовых створок головного обтекателя ракеты Falcon 9 после ее запуска в среду, вторая упала в Атлантику, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Повторное использование обтекателя позволяет экономить до $6 млн при запусках ракет SpaceX.

При этом компания сообщила, что вторую створку также удастся поднять с поверхности Атлантики и доставить на берег.

Как сообщалось, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно стартовала на орбиту с новой группой из 60 мини-спутников, предназначенных для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Примерно через 45 минут после старта ракеты два специальных морских судна - Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике должны были "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты, которые спускались на парашютах.

Однако это смогло сделать только судно Ms. Tree.

В ходе всех прежних запусков ракет SpaceX осуществить это еще не удавалось.

В январе в ходе запуска ракетой Falcon 9 очередной партии интернет-спутников планировалось поймать хотя бы одну из двух створок обтекателя. Но спасательное судно не успело подойти к месту посадки.

В декабре прошлого года спасательные судна также не успели вовремя прибыть к месту приводнения створок обтекателя ракеты Falcon 9, выводившей на орбиту японско-сингапурский спутник. Виной тому стало сильное волнение на море. При этом судно Мs. Chief получило повреждения. Из-за этого в январе нынешнего года в операции было задействовано только одно судно - Ms. Tree.

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Сингапуp
США
Япония
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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