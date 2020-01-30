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Известия.ru

Орбитальный телескоп Cheops получил первые научные данные

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Источник изображения: Фото: ESA/ATG medialab

Швейцарский космический телескоп Cheops успешно открыл крышку и получил первые научные данные и снимки из космоса, сообщает в среду, 29 января, радио Pilatus.

В течение следующих двух месяцев при помощи телескопа специалисты будут изучать интенсивность излучения звезд, первые фотографии могут быть опубликованы через одну или две недели.

Однако неопытному взгляду эти изображения могут показаться невзрачными.

«Телескоп был разработан не для того, чтобы делать красивые фотографии, а для измерения интенсивности света звезд с максимальной точностью», — отметил профессор Национального центра по исследованию планет в Швейцарии Вилли Бенц.

Цель исследований — получение данных о свойствах экзопланет (планеты, обращающиеся вокруг других звезд) путем измерения колебаний интенсивности света звезды, когда планета проходит перед звездой. С помощью этого метода можно очень точно определить размер экзопланеты, среднюю плотность и состав — газ, камень, лед или жидкость.

Предполагается, что в будущем телескоп позволит еще более точно определять свойства планет и, вероятно, дать подсказки о наличии жизни в отдаленных мирах.

7 января исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам. При этом она находится на достаточно близком расстоянии от своей звезды, чтобы на ее поверхности появились условия для существования жидкой воды.

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  • В новости упоминаются
Страны
Швейцария
Компании
Pilatus Aircraft
ГАЗ Группа
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