«Defender Europe 20»: США проверят Польшу на готовность отстаивать американские интересы

В ближайшее время у границ Беларуси и России развернутся одни из крупнейших учений в Европе со времен холодной войны «Defender Europe 20». Представители Североатлантического блока подчеркивают, что это будут не натовские, а американские маневры дивизионного уровня. Их главной целью станет проверка возможностей армии США по переброске сухопутных сил из баз в глубине континента через Атлантику в Европу.

В ходе данных мероприятий в Польше и странах Балтии будут развернуты командование дивизии, три танковые бригады, артиллерийская бригада и подразделения поддержки и тылового обеспечения сухопутных войск, кроме того, подразделения воздушной и морской пехоты США.

Военные планы Вашингтона и Брюсселя на восточном фланге НАТО, основанные на способности быстрого развертывания многочисленных контингентов войск, напрямую зависят от их логистического обеспечения в ходе переброски и ведения операции.

Так, во время «Defender Europe 20», которые в основном развернутся на территории Польши, внимание будет уделяться выполнению принимающим государством мероприятий материально-технического обеспечения воинских формирований. Для этого на базе инспектората поддержки ВС Польши уже в начале января развернут Координационный центр поддержки принимающей страны.

Также учения станут отличной возможностью для проверки процедур, вытекающих из правовых актов, регулирующих присутствие иностранных войск на территории Польши.

Переброска в Польшу более 20 тыс. военнослужащих США, 6000 колесных транспортных средств, 1500 гусеничных машин, 2500 контейнеров потребуют сотрудничества практически всех структур министерства национальной обороны, государственных управлений и гражданских организаций. К вышеуказанным цифрам необходимо добавить еще технику и личный состав польской армии, в основном выделенные от 12-й и 16-й механизированных дивизий, 6-й воздушно-десантной бригады и 1-й бригады тылового обеспечения, участвующих в параллельных учениях или в материально-техническом обеспечении.

Переброска сил США на территорию Польши начнется в начале марта и завершится в конце апреля 2020 года. Она будет осуществляться с использованием автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта.

Колесная техника будет перемещаться в автоколоннах по дорогам общего пользования, а гусеничная – преимущественно перевозиться по железной дороге, но также – частично колесными тягачами по автотрассам. Впервые будут применяться тяжелые железнодорожные платформы для перевозки машин весом до 90 тонн. Благодаря этой закупке (финансируемой министерством национальной обороны) Польша самостоятельно сможет доставить самые тяжелые танки союзников, например, американские M1 Abrams или британские Challenger, не арендуя вагоны у немецких железных дорог, как это происходило до сих пор.

Как уже отмечалось, часть вооружения и техники будет перемещаться непосредственно из США, а часть подразделений будут использовать запасы, сосредоточенные в Европе в хранилищах системы заблаговременного складирования (APS).

В настоящее время на складах в Западной Европе хранится запас вооружения и техники как минимум для одной бронетанковой бригады, артиллерийских подразделений и подразделений поддержки. Хранилище с вооружением и техникой еще для одной бронетанковой бригады в ближайшее время будет достроено в польском Повидзе.

Важным вопросом учений «Defender Europe 20» станет предоставление американским войскам свободы передвижения по территории Польши, в том числе пересечения границ на железнодорожных и автомобильных пограничных переходах.

Помимо организации и обеспечения переброски войск, следующим важным вопросом станет проверка инфраструктуры, которая в последнее время модернизировалась специально под габариты военной техники натовских союзников.

Во время проведения «Defender Europe 20» колонны иностранных войск можно будет наблюдать на всех дорогах Польши (общего пользования, регионального и национального значения). В связи с этим могут возникать серьезные проблемы с движением гражданских транспортных средств на отдельных участках автострад.

Следует обратить внимание, что ведущую роль в обеспечении перемещения войск и техники по территории страны будут играть органы государственной администрации, управления портов, железных дорог и автотрасс, коммерческие перевозчики.

В частности к проведению учения будут привлечены ряд служб министерства внутренних дел и администрации и других гражданских организаций Польши, среди которых:

Главное управление национальных дорог и автомагистралей;

Польские государственные железные дороги “PKP Cargo S.A”

«PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – организация, управляющая национальной железнодорожной инфраструктурой;

управления морскими портами в Гдыне, Гданьске и Щецине;

администрация аэропортов в Гдыне, Гданьске, Зелёной-Гуре, Повидзе и Гдыне-Баби- Долы;

пограничная охрана, которая будет контролировать пересечение границ в условиях так называемых «зеленых коридоров», будет усилена пограничными патрулями и группами контроля движения войск от военно-транспортных комендатур;

таможенная служба будет выполнять задачи, связанные с таможенным оформлением;

полиция будет гарантировать безопасность на дорогах, в основном в крупных городских агломерациях, и оказывать поддержку военной жандармерии в профилактической защите войск, участвующих в учениях.

Для проведения учений будут задействованы практически все учебные центры и полигоны Польши, среди которых:

полигонные учебные центры: Дравско-Поморске, Жагань, Венджин, Торунь, Устка и Ожиш;

военные авиабазы в Мирославце и Свидвине;

пункты постоянной дислокации воинских частей в Познани, Повидзе, Иновроцлаве.

После завершения основной части учений временное хранение военной техники и подготовку ее к обратному перемещению (включая мойку перед погрузкой) планируется осуществить на базе воинских частей в городах: Щецин, Старгард, Гдыня-Баби-Долы, Прущ-Гданьский.

С полигона Дравско-Поморске гусеничная техника железнодорожным и автомобильным транспортом будет доставляться в места заблаговременного складирования в Германии и Нидерландах, а колесная из порта Щецин – на кораблях.

После завершения учений личный состав будет перемещаться в места постоянной дислокации с конца мая по август 2020 года, в том числе и через польские порты Гданьск и Гдыня (около 20 морскими конвоями).

Решение провести серию военных учений под названием «Defender» в Европе, а не только в южном полушарии, как это было в предыдущие годы, демонстрирует стремление Вашингтона нарастить американское военное присутствие в Польше и странах Балтии. С 2020 года проведение «Defender» в двух стратегически важных регионах – Тихого океана и Европы – станет циклическим. К слову, масштаб мероприятий у границ Беларуси и России будет расти – уже известно, что в следующем году в Европу с баз, расположенных в США, планируется переместить 25 000 солдат.

Подобные действия американской стороны, которая в нарушение всех достигнутых договоренностей продолжает вести глобальное политическое и экономическое противостояние с Российской Федерацией, способны нанести серьезный урон всей существующей системе международной безопасности.

Николай Астровский