Сирийский боевой опыт используют при обучении российских танкистов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тактические приемы, используемые танкистами на советских и российских танках в Сирии, получили высокую оценку и сегодня применяются в программе обязательной подготовки для танковых экипажей Южного военного округа, некоторые упражнения будут включены в программу танкового биатлона, заявил РИА Новости член рабочей группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Сирии, депутат от Севастополя Дмитрий Белик.
Недавно депутат посетил Сирию, где встречался с представителями Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.
По его словам, также себя отлично показали танки Т-90 на блокпостах – машина защищена со всех сторон, а нахождение в укрытии блокпоста делает ее малоуязвимой, тем более что в лобовую пробить современными управляемыми ракетами Т-90 еще никому не удалось.