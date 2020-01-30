Сирийский боевой опыт используют при обучении российских танкистов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тактические приемы, используемые танкистами на советских и российских танках в Сирии, получили высокую оценку и сегодня применяются в программе обязательной подготовки для танковых экипажей Южного военного округа, некоторые упражнения будут включены в программу танкового биатлона, заявил РИА Новости член рабочей группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Сирии, депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Недавно депутат посетил Сирию, где встречался с представителями Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

"Тактика, применяемая сирийскими танкистами, дает хороший результат, и – самое главное – повышает живучесть машин и экипажей, а также их эффективность в современном локальном конфликте. Отработаны так называемые мобильные батареи, когда танки типа Т-72 выстраиваются в линию и бьют по объектам как артиллерия, с недосягаемых для противника дистанций. Также некоторые упражнения будут включены в танковый биатлон", - сказал Белик.

По его словам, также себя отлично показали танки Т-90 на блокпостах – машина защищена со всех сторон, а нахождение в укрытии блокпоста делает ее малоуязвимой, тем более что в лобовую пробить современными управляемыми ракетами Т-90 еще никому не удалось.