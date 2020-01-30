Войти
РИА Новости

Сирийский боевой опыт используют при обучении российских танкистов

121
0
0
Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тактические приемы, используемые танкистами на советских и российских танках в Сирии, получили высокую оценку и сегодня применяются в программе обязательной подготовки для танковых экипажей Южного военного округа, некоторые упражнения будут включены в программу танкового биатлона, заявил РИА Новости член рабочей группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Сирии, депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Недавно депутат посетил Сирию, где встречался с представителями Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

"Тактика, применяемая сирийскими танкистами, дает хороший результат, и – самое главное – повышает живучесть машин и экипажей, а также их эффективность в современном локальном конфликте. Отработаны так называемые мобильные батареи, когда танки типа Т-72 выстраиваются в линию и бьют по объектам как артиллерия, с недосягаемых для противника дистанций. Также некоторые упражнения будут включены в танковый биатлон", - сказал Белик.

По его словам, также себя отлично показали танки Т-90 на блокпостах – машина защищена со всех сторон, а нахождение в укрытии блокпоста делает ее малоуязвимой, тем более что в лобовую пробить современными управляемыми ракетами Т-90 еще никому не удалось.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
Похожие новости
02.10.2019
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
12.12.2018
Модернизированные советские танки стали серьезной проблемой для НАТО
11.09.2017
"Владимир", "Армата" и боевые болиды: какие машины составляют танковый кулак России
05.09.2017
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
23.09.2015
Больше, чем танк
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 02:04
  • 11
Кабинет освободили от плохих танцоров. Что дальше?
  • 30.01 01:31
  • 9
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 29.01 23:58
  • 1
SpaceX намерена 24 января вывести на орбиту 60 микроспутников Starlink
  • 29.01 22:48
  • 9
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 29.01 22:03
  • 158
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 29.01 20:31
  • 6
Минобороны России предлагает сделать Победу в Великой Отечественной войне основой национального самосознания
  • 29.01 20:14
  • 1
Россия поставит иностранному заказчику многоцелевые вертолеты Ми-38Т
  • 29.01 20:05
  • 1974
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 19:13
  • 19
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 29.01 19:06
  • 1
Хорошая связка для нового оружия
  • 29.01 18:18
  • 1
Российским военным раздали пейджеры
  • 29.01 16:04
  • 2
«Курировал атаку на Сулеймани»: в Афганистане погиб офицер ЦРУ
  • 29.01 15:50
  • 77
29(!).01.Рост потерь США от ударов Ирана. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 29.01 15:41
  • 49
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 29.01 14:19
  • 1
Гонка ядерных вооружений начинается