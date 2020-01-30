"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Сверхманевренность, многозадачность, современное вооружение и большие перспективы — ровно десять лет назад, 29 января 2010-го, истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в небо. И хотя за эти годы из сырого опытного образца самолет успел превратиться в полноценную боевую единицу, работы по проекту продолжаются. Уже в ближайшее время Су-57 массово пойдет в войска. О настоящем и будущем уникального истребителя — в материале РИА Новости.

Огненное "сердце"

Одна из главных задач отечественного ОПК — освоить производство двигателя второго этапа, более известного как "изделие 30". Именно его в дальнейшем планируют ставить на серийные истребители. Пока же новые "сушки" летают на двигателях четвертого поколения.

"Изделие 30" испытывают с 2017-го. По сути, это абсолютно новый двигатель, созданный с чистого листа, а не модернизированная версия предыдущих моделей. С ним, в частности, Су-57 сможет поддерживать крейсерскую сверхзвуковую скорость без использования форсажного режима. Это одно из ключевых требований Минобороны к самолету пятого поколения.

Большинство характеристик нового двигателя пока остаются под грифом "секретно", однако уже точно известно, что самолет будет гораздо быстрее взлетать и набирать высоту, а также эффективнее маневрировать в воздушном бою с большими перегрузками.

Этого удалось добиться во многом за счет увеличенной тяги. Максимальный показатель достигает 11 тысяч кгс, на форсаже — более 18 тысяч кгс. Тогда как двигатели первого этапа развивают тягу 9,5 и 15 тысяч кгс соответственно. При этом удельный расход топлива остался на прежнем уровне.

Еще одна важная особенность "изделия 30" — плазменная система зажигания. Благодаря ей в камере сгорания исключается так называемое факеление, когда из сопла на определенных режимах вырывается длинный огненный шлейф. Отсутствие факелов позволит существенно снизить заметность истребителя в видимом и инфракрасном диапазонах излучения.

Многофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Универсальная платформа

Параллельно с доведением до ума двигателя продолжаются доработка и испытания целого ряда бортовых систем, узлов и агрегатов нового истребителя. Причем не только на российских полигонах — в 2018-м два самолета прошли обкатку в реальных боевых условиях в Сирии, за двое суток летчики выполнили более десяти вылетов. Кадры боевой работы "сушек" Минобороны ранее опубликовало на своем сайте.

Сообщалось, что для подтверждения заявленных характеристик военные на практике проверили интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работу всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов.

В конце 2019-го начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что Су-57 успешно прошли второй этап обкатки в Сирии и провели повторную апробацию в том числе и новых образцов ракетно-бомбового вооружения.

Какое именно оружие тестировали в Сирии, в Минобороны не уточнили, однако, по словам главы Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, самолет способен нести множество средств поражения — какие-то уже созданы, другие разрабатываются.

Максимальная боевая нагрузка Су-57 — порядка десяти тонн. Он сможет применять управляемое и неуправляемое оружие, крылатые ракеты класса "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности, ракеты класса "воздух — поверхность", корректируемые авиабомбы различных калибров. Не исключено, что после 2030-го "пятьдесят седьмые" станут носителями гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал".

Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57 Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Тотальное перевооружение

По последним заявлениям руководства госкорпорации "Ростех", масштабные поставки Су-57 в ВКС России начнутся уже в нынешнем году. Контракт на передачу 76 истребителей подписали в 2019-м. Изначально планировалось, что к 2027-му Минобороны получит 16 единиц, но темпы производства решили форсировать, а объем поставок резко увеличить. Ожидается, что из-за перераспределения, сокращения стоимости и повышения эффективности производства цена одной машины снизится на 20 процентов.

Так, по планам Минобороны, до 2028-го на Су-57 перевооружат сразу три авиационных полка, при этом новые машины будут работать в тесной связке с беспилотными летательными аппаратами "Охотник", проходящими сейчас испытания.

Напомним, работы над созданием самолета пятого поколения начались еще в 1980-х. Планировалось, что он заменит в войсках сразу два типа боевых машин — тяжелый истребитель Су-27 и высотный перехватчик МиГ-31.

В списке основных требований к перспективному истребителю оказались многофункциональность (возможность одинаково эффективно уничтожать воздушные, наземные и морские цели), малозаметность в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн, а также сверхманевренность — способность совершать управляемый полет на малых скоростях и больших углах атаки.

Предложения по проекту поступили от нескольких ведущих конструкторских бюро, в конкурсе победило ОКБ Сухого. Официально работы над созданием перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) пятого поколения под индексом Т-50 стартовали в 1999-м. В итоге конструкторам удалось создать для ВКС России действительно передовой и конкурентоспособный истребитель, повышенный интерес к которому проявляют и зарубежные заказчики.