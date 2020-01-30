В России проиндексируют выплаты военным и силовикам

МОСКВА, 29 января/ Радио Sputnik. Правительство РФ приняло решение проиндексировать на 3% единовременные выплаты, ежемесячные компенсации и страховые суммы для военных и силовиков в 2020 году, передает "Ura.ru" со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

"Осуществить индексацию с применением коэффициента 1,03", – говорится в документе.

В частности, предусматривается увеличение страховых сумм для военных, сотрудников противопожарной службы и силовых ведомств.

Кроме того, индексации подвергнутся единовременные пособия для полиции, военных и сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти. Дополнительно увеличится и ежемесячная денежная компенсация для военнослужащих.

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