От компьютера до стапеля: русские "Мистрали" соберут в 3D

Дмитрий Литовкин — о том, что известно о десантных вертолетоносцах, которые будет строить Россия, не получив французские корабли

Россия построит большие десантные вертолетоносцы. По словам главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова, их заложат на заводе "Залив" в Крыму в канун 9 Мая, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это событие станет поворотным в истории нашего флота - в его структуре появится новый класс ранее не существовавших кораблей, а с ним откроются и новые возможности применения самого ВМФ. Впрочем, интрига далеко не в этом. Право спроектировать эти гиганты досталось не питерским КБ, а Зеленодольскому проектно-конструкторскому бюро (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс", СКАБ) - фирме, отметившейся разработкой удачной, но малотоннажной серии ракетных кораблей: "Гепардов" и "Буянов".

Модельная секция

На флоте есть такой термин - оверштаг. Он означает резкую смену курса парусного судна. В судьбе российских десантных вертолетоносцев он повторяется уже не в первый раз. В 2014 году Франция отказалась отдать нам два построенных корабля типа "Мистраль". Несмотря на то что наши моряки даже обжили кубрики и каюты французских вертолетоносцев, многие в России с облегчением вздохнули и перекрестились. В бюджет российской кораблестроительной программы вернулось более €1 млрд, которые можно было потратить не только на постройку кораблей по уже имеющимся проектам, но и на разработку новых. Например, тех же десантных вертолетоносцев.

Сегодня таких проекта как минимум два. Это "Прибой" (водоизмещением 14 тыс. т, рассчитан на размещение восьми вертолетов Ка-27 и шести десантных катеров, 500 десантников и 60 единиц бронетехники) и более крупный - "Лавина".

Этот корабль водоизмещением 24 тыс. т очень похож на французский "Мистраль" - голая "авианосная палуба", ударные вертолеты Ка-52К, противолодочные Ка-32. В добавление к ним мощная система ПВО на основе морского варианта комплекса "Панцирь-МЕ". По замыслу разработчиков, корабль смог бы доставить к берегу 60 единиц легкой бронетехники и не менее 20-30 основных боевых танков. Если нет возможности подойти непосредственно к суше, это будет сделано с помощью четырех десантных катеров проекта 11770М или двух проекта 12061М. По словам бывшего замминистра обороны Юрия Борисова, флот рассчитывал получить два вертолетоносца "Лавина" в рамках новой госпрограммы вооружений до 2025 года.

Что именно предложили зеленодольцы, пока неизвестно. Ни на одной выставке вооружений и техники на его стендах не стояло моделей кораблей размером больше "Гепарда" (его водоизмещение - до 2 тыс. т). Хотя сегодня фирма строит для Минобороны и танкеры - например, проекта 03182. Это весьма необычное и где-то футуристическое судно усиленного ледового класса водоизмещением более 3,5 тыс. т и длиной 74 м. "Прибой" и "Лавина" - детища Невского ПКБ и Крыловского центра соответственно - имеют от 160 до 300 м. Во втором случае это чуть меньше длины авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Тем не менее Зеленодолькое ПКБ первым в судостроении внедрило программно-аппаратный комплекс виртуального прототипирования. Это возможность уже на стадии разработки пройтись по помещениям будущего корабля или судна в 3D-очках и посмотреть, как оно будет выглядеть. Технология на порядок снижает дальнейшие проблемы в проектировании и позволяет устранять недоработки еще до стадии, когда корабль начинают создавать уже в "железе".

Эхо "Мистраля"

Советник гендиректора Крыловского научного центра Валерий Половинкин выступал последовательным критиком закупки французских вертолетоносцев "Мистраль". Специалист отмечал их непригодность к эксплуатации в российских условиях. Например, для базирования противолодочных вертолетов Ка-32 на корабле пришлось на 20 см поднимать летную палубу. Иначе винтокрылые машины не входили бы в грузовой ангар. Но это было самое малое из зол. "Француз" не переносил холода. Система пожаротушения, то есть ее основные емкости, находились под самой палубой и на морозе тут же начинали замерзать. То же самое с корпусом корабля. Он слишком тонкий и не справился бы с паковым, т.е. мелким, льдом. Толщиной буквально в миллиметр этот лед, словно циркулярная пила, режет корпус любого корабля лучше лазерного гиперболоида.

На одном из морских салонов в Санкт-Петербурге я задал вопрос представителю компании DCNS, которая строит "Мистрали", сможет ли этот корабль действовать в Баренцевом море или на Северном морском пути? Собеседник, не моргнув глазом, тут же ответил, что тогда нам нужно было заказывать совсем другой корабль!

И все же у этого печального опыта сотрудничества есть и светлая сторона. "Мистрали" были интересны России, так как они имеют возможность производить "загоризонтную высадку десанта", когда корабль находится на большом удалении от берега и огня противника, а войска доставляются на сушу с помощью катеров и вертолетов. Советские и российские десантные корабли высаживали бойцов и технику непосредственно на берег. Отказ французов от сделки по "Мистралям" не обязательно означает, что Россия не получила доступа к технологии строительства таких кораблей.

По соглашению, кормовую, считай основную, часть корабля (в ней расположена доковая камера для выхода десантных катеров и техники, лифты для подъема вертолетов на палубу) по французской документации изготавливал Балтийский судостроительный завод в Санкт-Петербурге. Эксперт в области ВМФ Александр Мозговой говорит, что нельзя построить "корму" без знаний того, каким будет "бак". То есть это означает, что Россия стала обладателем всей технической документации на французские корабли от "носа" и до "кормы". Поэтому аналитик спокоен: спроектировать и построить большой десантный вертолетоносец теперь все равно что заложить очередной сухогруз. С одним отличием - в его трюме и на палубе будут базироваться не контейнеры, а вертолеты.

Собственно, именно это и оправдывает выбор Зеленодольского ПКБ в качестве основного исполнителя госконтракта. Сегодня это самая динамичная и эффективная в стране фирма, обладающая инновационным конструкторским бюро. Завод "Залив" в Керчи - недозагруженное предприятие судпрома России, имеющее мощности под закладку крупнотоннажных кораблей. На нем в советское время был построен ряд крупных кораблей, таких как супертанкеры проекта "Крым" водоизмещением 150 тыс. т или атомный лихтеровоз "Севморпуть".

Вахтовым методом

Отечественное судостроение - одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики. В России буквально ренессанс судо- и кораблестроения. Меняется весь парк советских кораблей и судов различных классов. Счет идет на сотни единиц. Не будет преувеличением сказать, что верфи от Калининграда до Владивостока буквально "трещат" от заказов. И это не только "военка". Встать на стапель с очередным заказом сегодня практически нереально. Корабли строятся с перспективой на десятилетия.

Универсальные десантные корабли (также называемые вертолетоносцами) мог бы построить тот же Балтийский завод в Питере, "Севмаш" в Северодвинске. Но у первого - серия гражданских и военных ледоколов, второй закладывает и спускает одну атомную подводную лодку за другой. "Залив" в этом плане идеален - хоть и загружен заказом, но не под завязку.

Единственная претензия к нему - кадры. Точнее, их недостаточное количество. Найти в Керчи высококлассных специалистов, начиная от сварщика до инженера-проектировщика, сегодня непросто. Украина не вкладывалась в развитие судостроения. В России тоже проходили этот этап. И сегодня ситуацию исправляют "вахтовики". "Северодвинцы" консультируют завод "Звезда" на Дальнем Востоке в вопросах ремонта и строительства атомных подводных лодок. Уверен, что и зеленодольцы не стоят в стороне в вопросах поддержки развития новых проектов судов и кораблей на российских верфях.

Такие корабли нужны на море

Полемика вокруг закупки во Франции "Мистралей" крутилась не только вокруг их технического "несовершенства" для российских широт, но и собственно вопроса: зачем они нам? Тогдашний начальник Генерального штаба Николай Макаров весьма туманно отвечал на этот вопрос: Курильские острова, защита и "бла-бла-бла". С началом операции в Сирии все стало на свои места. Один большой десантный вертолетоносец способен не только спроецировать силу на отдельном направлении, но и создать бесперебойную логистическую цепочку снабжения наших войск в регионе.

Неважно, как будет выглядеть детище Зеленодольского КБ. Уже известно, что на нем будут базироваться наши самые современные ударные вертолеты Ка-52К "Катран". Это сама по себе уникальная машина. Хотя бы потому, что первая в мире способна применять крылатые ракеты Х-31 и Х-35. До этого их размещали только на палубных истребителях МиГ-29К/КУБ. То есть камовская машина, признанная "летающим танком" на суше, становится настоящим истребителем кораблей на море. А при условии, что на "Катран" в перспективе могут поставить ракету "воздух-воздух" Р-77 (РВВ-АЕ), еще и самолетов, и вертолетов.

Кроме них, как это принято сейчас, в трюм вертолетоносца можно будет поставить и универсальные пусковые установки крылатых ракет 3С-14 для запуска "Калибров", "Ониксов" и "Цирконов". Во всяком случае, "Адмирал Кузнецов" называется крейсером не из-за размеров, а из-за того, что на его борту кроме авиакрыла из Су-33 стоят еще и самые мощные противокорабельные крылатые ракеты "Гранит". А в корме целая батарея зенитных ракетных систем "Кинжал". Это делает "Адмирала" многофункциональной платформой.

Такими же станут и большие десантные вертолетоносцы. Ведь, как и "Мистрали", они могут не только проецировать силу, поддерживая десант, но и стать кораблями боевого управления для морских и сухопутных сил, плавучими госпиталями и, в конце концов, банальными транспортами снабжения. По оценкам экспертов, один такой корабль может перевезти в 10 раз больше груза для снабжения нашей группировки в Сирии, чем это делает весь "Сирийский экспресс" за рейс.