Десять лет со дня первого полета российского истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА)

Исполнилось десять лет со дня 29 января 2010 года, когда с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А.Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой" состоялся первый вылет первого летного опытного экземпляра Т-50-1 российского многоцелевого истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА, Су-57), созданного ОКБ Сухого. Пилотировал самолет заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, Герой России Сергей Богдан, полет продлился около 45 минут.

Первый летный опытный образец Т-50-1 (бортовой номер "051") российского многоцелевого истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА, Су-57), совершивший первый полет 29.01.2010 (с) АО "Компания "Сухой"

Как сообщает по поводу этой даты пресс-служба Компании "Сухой", по сравнению с истребителями предыдущих поколений, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), получивший название Су-57, обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя.

Самолёт пятого поколения оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающим высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки летчика. Это значительно повышает боевые возможности авиационного комплекса, снижая нагрузку на лётчика, что позволяет ему концентрироваться на решении боевых задач.

Бортовое оборудование самолёта позволяет ему выполнять задачи не только автономно, но и осуществлять обмен данными в режиме реального времени как с наземными системами управления, так и в составе авиационной группы.

Самолет может применять широкую номенклатуру авиационных средств поражения "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", обеспечивающих решение истребительных и ударных задач.

Су-57 обладает возможностью осуществления скрытных действий, благодаря низкому уровню заметности в радиолокационном, инфракрасном и видимом диапазонах длин волн электромагнитного спектра.

Вспомогательная силовая установка, размещенная на Су-57, обеспечивает ему высокую автономность базирования, снижение расхода топлива при наземных отработках и экономию ресурса маршевых двигателей. Использование бортовой кислорододобывающей установки также обеспечивает высокую автономность применения самолета. Применение на самолете системы взрывобезопасности топливных баков, выполненной в виде системы нейтрального газа генераторного типа, в совокупности с другими мероприятиями позволило реализовать высокий уровень характеристик боевой живучести самолета.

В целом, комплекс технических решений, реализованный в Су-57, позволил получить качественно новый уровень технических характеристик. Это позволило значительно повысить боевую эффективность истребителя в работе как по воздушным, так и по наземным целям, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях и обеспечило его превосходство над всеми современными самолетами данного класса.

Программа производства истребителя пятого поколения Су-57 выводит российское авиастроение и смежные отрасли на качественно новый технологический уровень. Эти самолеты, наряду с модернизированными авиационными комплексами четвертого поколения будут определять потенциал российских ВВС в течение ближайших десятилетий.