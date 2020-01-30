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Военно-промышленный курьер

Российская авиация в приоритете у Турецкой республики

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Источник изображения: vpk-news.ru

Секретариат оборонной промышленности Турции готовится приобрести новые противопожарные самолеты-амфибии, обладающие возможностью взлета и посадки как на воде, так и на суше.

В тендере будут участвовать Россия (Бе-200), а также Канада, Китай и Япония. Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet.

Отмечается, что прошлым летом между министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли (Bekir Pakdemirli) и Турецкой аэронавигационной ассоциацией возник спор, в результате которого министерство полностью отказалось работать с ассоциацией и использовать ее парк воздушных судов. Теперь ведомство ищет новые самолеты для борьбы с возможными пожарами. Было принято решение о покупке самолетов из-за рубежа. Тендер на закупку проведет секретариат оборонной промышленности.

Ожидается, что тендер будет объявлен в ближайшее время. По его условиям пожарные самолеты должны быть способны взлетать и садиться как на воду, так и на сушу, при этом также будет востребована возможность забора воздушным судном воды из открытых водоемов.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли осмотрел российский пожарный самолет Бе-200. Этот же самолет провел демонстрационный полет на фестивале «Текнофест» (Teknofest) в Стамбуле. Вместимость самолета, разработанного российским предприятием Бериева, составляет 12 тонн воды.

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Страны
Канада
Китай
Россия
Турция
Япония
Продукция
Бе-200
Компании
ГосОрВД
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