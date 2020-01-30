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WarSpot

Мины летят по указке

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Источник изображения: warspot.ru

В Израиле разработали высокоточные артиллерийские мины. Вчера, 28 января, компания Elbit Systems на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео испытаний боеприпаса, названного Iron Sting.

Согласно техническому описанию, Iron Sting представляет собой боеприпас калибра 120 мм. Дальность поражения цели составляет от 1 км до 12 км, а отклонение от точки прицеливания — не менее 1 м (при лазерном наведении). Использование GPS-координат цели увеличивает возможность отклонения до 10 м. В описании к видео указывается, что выстрел производился из автономного компьютеризированного миномёта CARDOM.

Демонстрация артиллерийской мины Iron Sting

Для наведения Iron Sting используется лазерный луч. На видео показана возможность наведения переносным целеуказателем, а также с помощью дрона. Итогом испытаний стало поражение статичной цели с высокой точностью.

Ранее аналогичные разработки демонстрировали в США и Франции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Франция
Компании
Elbit Systems
Проекты
ИТ
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