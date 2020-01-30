"Это не угроза": Эрдоган обвиняет РФ в несоблюдении договоренностей

Эрдоган обвинил Россию в срыве соглашений по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи. По словам турецкого лидера, в последнее время в регионе усилились нападения со стороны режима, который поддерживает Москва. При этом он отметил, что Анкара сделает все, что «считает нужным», если российская сторона не «прекратит бомбардировки».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет взятые на себя в рамках сочинского меморандума и астанинского формата обязательства по Сирии.

«Мы ожидали до нынешнего момента [что Россия будет соблюдать эти договоренности], но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит [сирийскому] режиму необходимое предупреждение", - цитирует слова президента издание Sabah.

Политик также заявил, что у Турции заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

«Россия будет действовать иначе - или с режимом, или с Турцией. Россия говорит нам, что они борются с террористами. Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю?» - заявил турецкий лидер.

Помимо этого, Эрдоган также заявил, что астанинский процесс больше не приносит желаемых результатов.

«Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса», - сказал Эрдоган.

В МИД РФ уже заявили, что Москва придерживается всех заключенных договоренностей по Сирии.

«Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств», - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Взаимодействие России и Турции по Сирии носит партнерский характер, стороны совместно прикладывают усилия для нормализации ситуации в арабской республике и разрешения спорных вопросов. Тем не менее между Анкарой и Москвой есть ряд противоречий, которые в основном связаны с сирийскими курдами, которые Турция считает террористами.

Так или иначе, ситуация в Сирии остается напряженной и обострение конфликта вызвала октябрьская операция Анкары против курдов под названием «Источник мира».

Как заявил тогда Эрдоган, действия Анкары имели три цели. Первая - освободить приграничную с Турцией зону на севере Сирии для того, чтобы переселить туда всех сирийских беженцев, которых турецкие власти «не могут бесконечно содержать»; вторая - борьба с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана и террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). Таким образом, по мнению Эрдогана, будет обеспечена безопасность Турции на границе с Сирией. И третья цель - защита территориальной целостности Сирии.

22 октября в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги. Переговоры, касающиеся Сирии, продлились шесть часов, многие турецкие СМИ назвали их «историческими».

Владимир Путин назвал решение по Сирии «судьбоносным». Эрдоган тоже, казалось, остался доволен. Результаты переговоров, закрепленные в меморандуме и о которых сообщили оба президента, действительно выглядели впечатляющими.

Во-первых, стороны договорились о прекращении Анкарой военной операции. Важно и то, что Турция сохраняет контроль над полученной в ходе боевых действий территорией.

Курдские формирования YPG должны покинуть сирийские города Телль-Рифаат и Манбидж в течение 150 часов, а также отойти на 30 км к югу от турецких границ. Существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном будет сохранен. Кроме того, Россия и Турция договорились о совместном патрулировании на территориях проведения операции.

Анкаре не удалось добиться ранее поставленной цели - создать зону безопасности на всей протяженности границы с Сирией. Несмотря на это, подписанный сторонами меморандум называют главным документом в сирийском конфликте, а на его реализацию возлагали большие надежды.

Однако уже в начале ноября президент Турции начал высказывать недовольство процессом выполнения сочинского меморандума.

«Истекли 150 часов, отведенные соглашением с Россией, но террористы не ушли из этой зоны. Они все еще атакуют, Сирийская национальная армия им отвечает. Сегодня у них 11 погибших. Нам молчать? Конечно, мы будем отвечать и успешно завершим это… Я намерен обсудить эту проблему с Путиным», - заявил 7 ноября Эрдоган.

Вскоре официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская сторона выполнила и продолжает выполнять свои обязанности по сочинскому договору России и Турции от 22 октября в полном объеме.

Политики неоднократно обсуждали сложившуюся ситуацию по телефону. Сирия также обсуждалась в ходе их встречи 8 января в честь церемонии открытия газопровода «Турецкий поток».

При этом Путин в преддверии встречи с Эрдоганом посетил Сирию, где провел переговоры с президентом арабской республики Башаром Асадом. Тогда президент России отметил улучшение обстановки в стране, но указал на ухудшение ситуации в регионе в целом.

«Ситуация не просто кардинально поменялась, а мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности, единого целостного государства. Но проблем еще очень много и на севере страны, и на востоке, и на северо-западе», - резюмировал Путин.

Отдел "Армия"