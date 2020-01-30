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ТАСС

Партия самолетов Як-130 поступит в Краснодарское летное училище

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Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Серова (c) mk.ru / Геннадий Черкасов
Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Серова (c) mk.ru / Геннадий Черкасов.
Источник изображения: bmpd

В настоящее время в Иркутском авиационном заводе проводится проверка работоспособности систем и механизмов авиатехники в различных режимах на земле

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Новые учебно-боевые самолеты Як-130 в ближайшее время поступят в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Партия новых учебно-боевых самолетов Як-130 будет перебазирована на одну из учебных авиационных баз Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков", - сказали в ведомстве, не уточнив количество поставляемых машин.

В настоящее время, по данным министерства, инженеры училища заняты приемкой Як-130 на Иркутском авиационном заводе. "Будет проверена работоспособность систем и механизмов авиатехники в различных режимах на земле. Затем летный состав совершит контрольный облет самолетов, проверив все системы управления в воздухе", - уточнили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что ранее Як-130 поступили на вооружение Кущевской, Борисоглебской и Армавирской учебных баз.

Як-130 разработан в ОКБ им. А. С. Яковлева. Первый полет выполнен в апреле 1996 года. Як-130 имеет максимальную взлетную массу более 10 тонн и может нести на внешних узлах подвески управляемые ракеты "воздух - воздух", авиабомбы и неуправляемые реактивные снаряды.

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