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Военное обозрение

Названы сроки сборки опытного образца космического грузовика «Арго»

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Источник изображения: topwar.ru

Пресс-служба компании «Аэрокосмические композитные технологии» сегодня сообщает некоторые детали будущей работы над космическим кораблём нового поколения. Речь идёт о космическом корабле «Арго», который, как отмечается, будет практически на 60 процентов состоять из комплектующих композитного производственного кластера, расположенного под Воронежем.

Использование современных композитных материалов позволит двукратно снизить массу «Арго» в сравнении с той, которая соответствовала бы кораблю с металлическими компонентами. Соответственно, как отмечается экспертами, это приведёт и к итоговому удешевлению вывода космического корабля на орбиту. Так, стоимость вывода килограмма грузов кораблём «Арго» будет вдвое ниже стоимости вывода килограмма грузом «Прогрессом-МС» с РН «Союз-2».

В пресс-релизе отмечается, что предприятие «АКТ», начиная с 2023 года, в течение десяти лет изготовит 11 корпусов нового космического грузовика. Нужно отметить, что «Арго» запланирован как космический грузовой корабль многоразового использования.

По требованиям заказчика, «Арго» сможет выводить на орбиту до 2 тонн груза и возвращать с орбиты на Землю до тонны груза. Первый (опытный) образец космического грузовика появится в 2023 году.

Генеральный директор предприятий воронежского Композитного кластера (заводы «Ламплекс Композит», «АКТ») Вячеслав Курсаков:

Изготовление корпуса корабля и его элементов является одной из самых трудоемких, затратных и инновационных задач в процессе реализации проекта «Арго». Основной специализацией завода «АКТ» станет производство композитных конструкций, корпусов и деталей для космических кораблей многоразового использования, рамных конструкций, сопел-насадок ракетных двигателей и иных изделий на основе углеволокна.

Из заявления Вячеслава Курсакова:

Применение композитных материалов в изготовлении корпуса корабля обеспечит два главных преимущества – легкость и прочность. В настоящее время доступ в Россию передовых мировых технологий и сырья для космической отрасли серьезно затруднен в связи с экономическими санкциями. Поэтому продукция Композитного кластера имеет важное импортозамещающее значение для нашей страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Союз-2 РН
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