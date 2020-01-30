Американский военно-транспортный самолёт потерпел крушение в Ираке

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Соединенные Штаты потеряли очередной военный самолет. Как сообщает иракский новостной канал El Nashra, в провинции Анбар, расположенной на западе Ирака потерпел крушение американский военно-транспортный самолет.

Подробностей данного происшествия на данный момент нет, согласно сообщению, самолет был военно-транспортным и принадлежал США. Он потерпел крушение в среду на западе территории Ирака. По предварительной информации, на борту самолета находилось четыре человека, все они погибли.

Предполагается, что крушение потерпел военно-транспортный самолет типа C-27J Spartan итало-американского производства. Причины крушения на данный момент не установлены. Каких-либо официальных заявлений по данному факту со стороны американских военных не прозвучало.

Напомним, что это уже вторая авиакатастрофа американских военных самолетов. Ранее, 27 января, в провинции Газни в Афганистане произошло крушение самолета Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта. На борту находились высокопоставленные сотрудники ЦРУ США.