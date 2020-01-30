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Деловая газета "Взгляд"

Минобороны назвало лицемерием «беспокойство» США из-за наступления России в Идлибе

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Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии
Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

«Беспокойство» Вашингтона из-за «масштабного наступления» российских и сирийских военных на «мирных жителей» в провинции Идлиб является лицемерием, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"За весь период активного противостояния России международному терроризму в Сирии не было ни одного публичного заявления Госдепартамента США в поддержку этой борьбы. Более того, все нравоучения Госдепа по Сирии и "обеспокоенности" якобы страданиями "мирных жителей" выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев", – Конашенков, передает РИА "Новости".

Он подчеркнул, что на этом фоне не удивительна "молчаливая поддержка последних недель Госдепом" скоординированного наступления из Идлибской зоны деэскалации сил, называемых Помпео "невинными мирными жителями", с артиллерией и бронетехникой, которые принадлежат "Джабгат ан-Нусре" (запрещена в России).

"Под аналогичные лицемерные твиты Госдепартамента США ранее были освобождены и сейчас, в отличие от стертой с лица земли бомбардировками США Ракки, самостоятельно налаживают мирную жизнь сирийцы в Алеппо, Пальмире, Хаме, Хомсе, Думе, Деръа, Сувейде, Кунейтре, Дейр-Эз-Зоре", – уточнил Конашенков.

По его словам, "причиной главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно Госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на освобожденной от террористов территории их страны".

Он добавил, что "по состоянию на утро 29 января в результате оборонительных действий и контрнаступления сирийских правительственных войск на границе зоны деэсклации "Идлиб" уничтожены и захвачены восемь "невинных" танков, более 15 "невинных" боевых машин пехоты, 49 "невинных" пикапов с крупнокалиберным вооружением, восемь "невинных" джихад-мобилей, четыре "невинных" ударных БПЛА и десятки артиллерийских орудий разных калибров".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил об испытываемом в Госдепе "беспокойстве" из-за "масштабного наступления" России и Сирии на якобы "мирных жителей" Идлиба. При этом США пригрозили Дамаску и его союзникам решительными мерами.


Алина Назарова

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