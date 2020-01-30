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Деловая газета "Взгляд"

Оценены шансы модернизированных «Томагавков» против российской ПРО

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Источник изображения: Raytheon

Пентагон модернизирует свои крылатые ракеты «Томагавк», однако это не поможет сделать их неуязвимыми для российских комплексов ПРО, пишут СМИ.

На прошлой неделе представитель командования ВМС США капитан Джон Ред объявил о начале программы модернизации крылатых ракет семейства "Томагавк". Он пояснил, что речь идет о доведении ракет модификации Block IV, выпускающихся с 2004 года, до уровня новейшей модификации Tomahawk Block V, пишет ФАН.

Ред пояснил, что срочная модернизация понадобилась, так как технологии развиваются быстрее, чем ожидали в Пентагоне.

Портал напоминает, что в апреле 2017 года из акватории Средиземного моря два эсминца ВМС США выпустили по сирийской авиабазе "Аш-Шайрат" 60 "Томагавков", из которых только 23 долетели до цели и не смогли причинить критического ущерба. 14 апреля была нанесена еще серия ракетных ударов по объектам в Сирии, в том числе было запущено 66 "Томагавков", которые также не нанесли серьезного ущерба военной инфраструктуре САР. При этом большинство ракет были перехвачены сирийскими средствами ПВО – возможно, при содействии российских средств радиолокационного обнаружения, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

В статье указывается, что эти события показали, что с "Томагавками" могут успешно бороться даже старые советские ЗРК С-125 и С-200. При этом множество комплексов вооружения, которые не были задействованы Россией при отражении атак "Томагавков", способны создать эшелонированную и практически непроницаемую зону ПРО – в частности, могут применять ЗРК "Тор", которое оптимизировано именно для уничтожения крылатых ракет противника.

Имеющийся в распоряжении российской армии арсенал современных средств борьбы с крылатыми ракетами значительно снижает ценность "Томагавков", полагает автор статьи. Задуманная модернизация крылатых ракет может улучшить их точность, убойность и устойчивость к воздействию средств РЭБ, но эффективная площадь рассеивания и летные характеристики останутся на прежнем уровне, что позволит российским комплекса ПРО эффективно обнаруживать и уничтожать "Томагавки".

Отметим, что в августе США запустили новейшую модификацию "Томагавка" с установки, аналог которой используется в системе ПРО США Aegis Ashore. Такие системы разворачиваются, в частности, в Польше и Румынии.



Сергей Гурьянов

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Страны
Польша
Россия
Румыния
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Иджис
С-125
С-200
Проекты
Тор ЗРК
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