Космонавты из России намерены сократить время полета на МКС до 3 часов

Корабль «Союз» с экипажем может впервые достигнуть Международный космической станции (МКС) за три часа уже в конце 2020 года. Об этом рассказал журналистам космонавт Олег Артемьев в среду, 29 января.

«Наверное, в конце этого года полетит корабль, будет трехчасовая схема», — приводит «РИА Новости» слова Артемьева.

Отмечается, что запуск корабля «Союз МС-17» к МКС состоится 14 октября 2020 года. В составе команды будут российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Николай Чуб.

Вместе с тем, 9 апреля 2020 года корабль «Союз МС-16» полетит к МКС по быстрой шестичасовой схеме.

По данным информагентства, шесть часов вместе двух суток космонавты добираются до МКС с 2013 года. В 2018-2019 годах схема трехчасового полета была успешна протестирована на грузовых кораблях «Прогресс».

16 декабря «Роскосмос» анонсировал планы отправки корабля к МКС за два часа. Такие испытания в корпорации хотят провести уже в 2020 году.

12 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует продолжать пилотируемые полеты на Международную космическую станцию до 2030 года. Это означает, по его словам, что как минимум еще десять лет Байконур будет работать в рамках данной программы.