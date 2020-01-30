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Российская газета

Российский летчик рассказал о ЧП после перехвата воздушного разведчика

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Источник изображения: rg.ru

Российские военные регулярно фиксируют около воздушных границ самолеты-шпионы и беспилотники НАТО и США. На перехват и сопровождение потенциальных нарушителей воздушного пространства страны вылетают дежурные истребители ПВО. При этом каждый вылет непредсказуем.

Штурман эскадрильи 689-й истребительного авиаполка морской авиации Дмитрий Чащин рассказал газете "Красная звезда" о внештатной ситуации при одном из перехватов над Балтийским морем.

На истребителе Су-27 пилот вылетел на очередной перехват воздушного разведчика. После успешного выполнения задания повернул на аэродром Чкаловск, но во время полета над Куршским заливом отказал один из двигателей.

- Собрал волю в кулак, о плохом старался не думать, однако на всякий случай просчитал все возможные варианты. Внимательно следил за показаниями приборов, летел как можно аккуратнее. Аэродром был не так уж далеко, но самолет еще нужно было посадить, и желательно без негативных последствий, - рассказа капитан.

Летчик признался, что по-настоящему перевел дух, лишь когда благополучно приземлившаяся машина уже находилась на стоянке.

Справка "РГ"

Многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на удалении 300-400 километров от береговой черты. Самолет вооружен пушкой со скорострельностью 1,5 тысяч выстрелов в минуту. На 10 внешних узлах подвески может нести ракеты "воздух - воздух" и авиационные бомбы массой до 500 килограммов.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
США
Продукция
Су-27
Проекты
NATO
БПЛА
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