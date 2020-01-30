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ВКС России устроили мясорубку протурецким боевикам в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Положение джихадистов на юге Идлиба стало критическим. Сирийская армия прорвала вторую линию обороны группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее союзников в районе города Марат ан-Нуман.

Командование вооруженной оппозиции запросило срочную помощь. В связи с этим из турецкой зоны оккупации на севере Алеппо выдвинулась большая колонна джихадистов, в которой находилось несколько сотен боевиков. Однако конвой до места назначения не доехал.

Ночью на шоссе, соединяющем города Африн и Азаз, он был перехвачен самолетами ВКС РФ, которые нанесли серию ударов по живой силе и машинам мятежников. В результате уничтожена вся бронетехника. Кроме того, погибло свыше 40 боевиков, а число раненых достигло сотни.

Таким образом, джихадистам, чтобы прийти на помощь своим союзникам, придется идти пешком, если срочно не найдут автомобили. Правда, боевики растеряли свой пыл после авиаударов и больше не торопятся оказаться в «мясорубке».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
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