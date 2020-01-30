Против «лома» есть приём

Танки могут стать почти неуязвимыми. Вчера, 28 января, портал janes.com сообщил о том, что израильская компания Elbit Systems объявила об успешном перехвате подкалиберного бронебойного снаряда, на танковом сленге называемого «ломом».

Новая система является ответвлением в семействе систем активной защиты Iron Fist. Она получила название Iron Fist Light Kinetic (IFLK) и несколько отличается от Iron Fist Light Decoupled (IFLD), применяемой на израильской, американской и голландской бронетехнике.

Подкалиберные оперённые снаряды Источник изображения: rg.ru

Если IFLD предназначена для перехвата противотанковых гранат и ракет, то IFLK может перехватывать подкалиберные снаряды благодаря новому выстреливаемому снаряду и усиленной РЛС. В пресс-службе Elbit Systems указывают, что на испытаниях система Iron Fist Light Kinetic успешно противостояла 120-мм бронебойному оперённому подкалиберному снаряду, изменив его траекторию так, что он уже не представлял опасности для боевой машины.