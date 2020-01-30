Гиперзвуковая гонка: США вступают в «конкуренцию великих держав»

Пентагон планирует начать испытания гиперзвуковых крылатых ракет

Пентагон планирует «очень агрессивное» расширение своих усилий по созданию гиперзвукового оружия в этом году. Предполагается, как минимум, осуществить четыре летно-конструкторских испытания прототипов гиперзвуковых планирующих боевых блоков, способных летать в пять раз быстрее звука и маневрировать по курсу и высоте. В деталях намерений военного ведомства США разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В США в 2020 году готовятся расширить усилия по созданию гиперзвукового оружия. По словам американских чиновников, новое Переходное бюро по гиперзвуку, которое конгресс финансировал в этом году, также будет выделять средства университетскому консорциуму в США для проведения перспективных исследований в области гиперзвука и формирования необходимых подразделений инженерно-технического состава, соответствующих уровню работы с новыми технологиями. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Министр обороны США Марк Эспер заявил в конце прошлой недели, что Пентагон увеличит финансирование программ по созданию гиперзвукового оружия еще на $5 млрд в 2020 году в дополнение к тому, что ранее предусматривалось пятилетним бюджетным планом.

Эти технологии глава военного ведомства США назвал ключевой частью «конкуренции великих держав» с Китаем.

«Мы значительно увеличили объем планируемых летно-конструкторских испытаний и других экспериментов. Это делается в целях ускорения создания гиперзвукового оружия во всех его возможных формах, чтобы наши боевые части и соединения получили эти средства ведения вооруженной борьбы на годы раньше, чем планировалось прежде», - заявил Марк Эспер.

Замминистра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин заявил комитету конгресса США в 2018 году, что Китай на тот момент времени провел в 20 раз больше испытаний гиперзвукового оружия, чем Соединенные Штаты. Кроме того, в конце 2019 году в России в Ракетные войска стратегического назначения начал поступать новейший, гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард». Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону. В декабре прошлого года в России на боевое дежурство заступил первый ракетный полк, вооруженный «Авангардами» на базе баллистических ракет типа УР-100Н.

Гиперзвуковое оружие в США было передано в первостепенную по своей важности научно-исследовательскую программу Пентагона еще в 2017 году, пишет Bloomberg. Но до сих пор, по мнению агентства, усилия разработчиков ограничивались экспериментами без летно-конструкторских испытаний.

«К концу этого года мы проведем как минимум четыре летно-конструкторских испытания, причем с гиперзвуковыми ракетами, реализованными на основе разных концепций»,

- заявил помощник директора по гиперзвуковым программам министерства обороны США Майк Уайт.

«Этот год ознаменует собой переломный этап в развитии нашей программы гиперзвукового оружия, поскольку концепции его создания «созрели» в результате процессов предварительного проектирования и наземных испытаний», - сказал Уайт.

«У нас есть планы по испытаниям опытных образцов гиперзвуковых крылатых ракет, запускаемых с воздушных, морских и сухопутных платформ», - добавил Уайт. По его словам, Lockheed Martin Corp. и Raytheon Co. разрабатывают соответствующие проекты в качестве генеральных подрядчиков.

«Нам нужно чаще проводить летные испытания», - добавил директор Пентагона по исследованиям и разработкам Марк Льюис. По его словам, «мы должны быть готовы к тому, что нас ждут неудачи» и надо «учиться на этом опыте, устраняя все возникшие ошибки и недочеты», - добавил он.

Он также сказал, что гиперзвуковые крылатые ракеты «трудно поразить, они могут маневрировать, они непредсказуемы» и их «трудно обнаружить», так что «у нас не так уже и много времени», чтобы поразить их огнем противоракетных или зенитных ракетных систем. Некоторые гиперзвуковые блоки могут совершать полет за пределами земной атмосферы или же направлены на объекты поражения из космоса после отделения планирующего боевого блока от носителя, запущенного с Земли.

Так что в настоящее время ВМС, сухопутные войска и ВВС США, агентство Пентагона по разработкам перспективного оружия усиленными темпами создают прототипы гиперзвуковых крылатых ракет.

Например, сухопутные войска США разрабатывают «гиперзвуковое оружие дальнего действия» («Long-Range Hypersonic Weapon»), которое, по словам министра СВ Райана Маккарти, может быть развернуто в рамках нового оперативного соединения, базирующегося в зоне Тихого океана.

Оно будет способно осуществлять электронные, кибернетические, информационные и ракетные операции против Китая.

В дополнение к Lockheed и Raytheon, корпорация Northrop Grumman Corp. и тесно связанная с ней фирма Dynetics Inc. также разрабатывают гиперзвуковое оружие и ключевые комплектующие к нему. Пентагон пока еще не взял на себя обязательства закупать эту продукцию.

Исследовательская служба конгресса США предупредила, что она «может рассмотреть ряд вопросов относительно обоснования применения гиперзвукового оружия». Эти вопросы включают «ожидаемые затраты на разработку и возможные последствия для стратегической стабильности и контроля над вооружениями», как было заявлено в сентябре прошлого года.

Образовавшийся университетский консорциум в США подключится к американским высшим учебным заведениям, которые уже вкладывают средства в гиперзвуковые разработки.

Директор Пентагона по исследованиям и разработкам Марк Льюис сказал, что это могут быть «Пердью» (общественный университет исследования естественных наук в США, расположенный в городе Уэст-Лафайетт, штат Индиана), Нотрдамский университет (частное некоммерческое высшее учебное заведение в США), Техасский университет A&M (высшее образовательное учреждение, находящееся в городе Колледж-Стейшен в Техасе), Университет Миннесоты (исследовательский университет, расположенный в Миннеаполисе и Сент-Поле).

По словам Уайта, на эти цели консорциум получит существенные средства. Речь идет, как минимум, о $100 млн.

«Бороться с гиперзвуковыми крылатыми ракетами очень трудно. В настоящее время не так много огневых средств, способных поразить боевой блок, летящий с подобными скоростями», - рассказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Как сказал собеседник издания, в России поразить планирующий гиперзвуковой боевой блок может система ПРО А-135, стоящая на обороне столицы. Определенными возможностями по борьбе с высокоскоростными целями обладает и зенитная ракетная система С-400 «Триумф», способная поражать воздушные объекты, летящие со скоростями до 4,8 км/с. По всей видимости, значительно большие возможности по борьбе с ГЗКР будет иметь ЗРС С-500 «Прометей», но точные характеристики этой системы пока неизвестны.

«Тем не менее, надо подчеркнуть, что по своим возможностям гиперзвуковое оружие приравнивается к тактическому ядерному и эффективная борьба с подобными боевыми блоками на современном этапе развития средств обороны чрезвычайно сложна», - заключил генерал Запаренко.

Михаил Ходаренок