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Российская газета

В Петербурге спустили на воду противоминный тральщик "Яков Баляев"

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Источник изображения: Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода

На Средне-Невском судостроительном заводе спущен на воду тральщик противоминной обороны "Яков Баляев", корабль относится к проекту 12700 "Александрит".

Как сообщает пресс-служба завода, корабль ждут еще достроечные работы, а также серия швартовых испытаний. Ожидается, что летом корабль будет передан ВМФ России.

Сейчас в составе Военно-морского флота России три "Александрита" - головной корабль проекта "Александр Обухов", а также два серийных тральщика "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов".

Строится еще три корабля - "Георгий Курбатов", "Петр Ильичев" и "Анатолий Шлемов".

Главная особенность "Александритов" - это корпус из монолитного стеклопластика, он сформирован методом вакуумной инфузии. Весит такой корпус в два с половиной раза меньше, чем если бы его сделали из стали, а прочность в 1,5 раза выше. Кроме того, стеклопластику не страшна коррозия и он имеет практически неограниченный срок службы.

"Александриты" оснащаются новейшими гидроакустическими станцияси, их размещают как на самих судах, так и на автономных аппаратах, которые располагаются под водой.

Корабль отличается повышенной маневренностью, хотя он довольно габаритный. Длина судна составляет 61,6 метра, ширина - 10,3 метра. "Александриты" могут разгоняться до 16 узлов в час, экипаж тральщика составляет 44 человека.


Вера Черенева (Санкт-Петербург)

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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Георгий Курбатов
Иван Антонов
Компании
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
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