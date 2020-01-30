Состоялась первая коллегия Минобороны РФ 2020 года

Минобороны подписало соглашение с российскими банками о стратегическом сотрудничестве

Первая Коллегия в 2020 году посвящена темам, которые обозначил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию: социальному и экономическому развитию общества. Российское военное ведомство первым откликнулось на эту инициативу президента, опережая другие министерства. По словам Сергея Шойгу, Министерство обороны уделяет пристальное внимание повышению социальной защищённости военнослужащих и активно развивает систему соцгарантий. Одной из приоритетных задач остается обеспечение военнослужащих жильем. «Основной формой обеспечения постоянным жильём стала жилищная субсидия, которой отдают предпочтение свыше 70% военнослужащих. На эти цели с 2014 года из федерального бюджета выделено более 218 млрд рублей и в ближайшие три года планируется направить ещё порядка 113 млрд», – сказал Министр обороны РФ. Кроме того, в Вооруженных силах динамично развивается накопительно-ипотечная система. Как отметил Министр обороны, число её участников превысило 300 тысяч человек, а более 110 тысяч военнослужащих уже приобрело жильё. «Наращивается фонд служебного жилья. К настоящему времени он составляет свыше 280 тысяч жилых помещений», – сказал Сергей Шойгу.

Более ста миллиарда рублей планируется выделить в ближайшие три года на субсидии военнослужащим для приобретения постоянного жилья. Об этом заявил в среду на Коллегии Минобороны РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и представители ведущих банков России в среду в ходе первой в этом году Коллегии Минобороны РФ подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в частности в сфере социальных преференций военнослужащим. «Мы продолжаем реализацию программы лояльности «Партнеры Армии России». В рамках ее пилотного проекта разработаны соглашения о стратегическом сотрудничестве Минобороны с ведущими банками России», – сказал министр. Согласно данному соглашению, отдельные категории военнослужащих смогут получать скидки в магазинах «Военторг» при расчете за покупки зарплатными картами. «Уверен, что такое взаимодействие – это ее один шаг на пути повышена уровне жизни наших военнослужащих», – отметил Сергей Шойгу. В частности для военнослужащих, имеющих государственные награды, предусмотрена система скидок (до 20%) по трем категориям. Система скидок будет действовать по всей стране в сети магазинов «Армия России» и «Военторг».

Министерство обороны держит на контроле проблему с обеспечением местами в дошкольных учреждениях детей военнослужащих. Об этом заявил в среду на Коллегии Минобороны РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Почти пять тысяч детей военнослужащих пошли в детские сады», – сказал он, подводя итоги по данной теме за 2019 год. Министр обороны также отметил, что за 2019 год было трудоустроено более девятисот жён военнослужащих. И этот вопрос остается для военного ведомства одним из приоритетных и в текущем году.

Военное образование в России развивается высокими темпами, непрерывно растет конкурс на поступление в военные вузы. Об этом заявил в среду на Коллегии Минобороны РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. «Непрерывно растёт вступительный конкурс в военные вузы. В 2019 году в ряде из них он доходил до 18 человек на место», – сказал он. Шойгу также отметил, что практическая направленность обучения и его мобильность требуют активного внедрения в учебный процесс современных технологий, в том числе электронных учебников. Кроме того, Министерство обороны уделяет большое внимание довузовской подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи. «При поддержке Министерства обороны развивается юнармейское движение, численность которого превысила 600 тысяч человек. Во всех регионах создаются круглогодичные учебно-методические центры «АВАНГАРД», – сказал Сергей Шойгу. Аббревиатура «АВАНГАРД» расшифровывается как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность – России Дозор. Создание учебно-методических центров военно-патриотического воспитания «Авангард» было поддержано президентом РФ.

По информации Минобороны РФ