Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по сирийскому Идлибу

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Турция обвинила Россию в нарушении своих обязательств по сирийскому Идлибу. С соответствующим заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.

Президент Турции обвинил Россию в поддержке официального Дамаска, правительственные силы которого продолжают успешное наступление в провинции Идлиб, освобождая от боевиков, в том числе и из протурецких группировок, объединившихся в "Национальный фронт освобождения" (входят группировки: Файлак-аль-Шам, 1-я и 2-я Береговые Дивизии, 1-я Пехотная Дивизия, Свободная Армия Идлиба, Джейш аль-Наср, Вторая Армия, Джейш аль-Нухба, Ливааль-Шухдааль-Ислам, Лива аль-Хур и 23-я Дивизия) территорию и населенные пункты.

В последние дни в Идлибе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России. В настоящий момент Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным

- заявил Эрдоган, добавив, что "астанинского процесса больше не существует".

Ранее турецкое Минобороны выпустило заявление, в котором пообещало "дать жесткий ответ", если атаки сирийских правительственных войск будут угрожать турецким наблюдательным и контрольным пунктам, действующим в рамках астанинских и сочинских соглашений.

Напомним, что в 2017 году Россия, Иран и Турция договорились создать в Сирии 4 зоны деэскалации. В 2018 году три зоны перешли под контроль Дамаска, а четвертая, охватывающая провинцию Идлиб и часть соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, все это время находится под контролем боевиков из протурецких группировок и запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра".

Договоренность России и Турции о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны шириной в 15-20 км толком так и не заработала, боевики продолжают нападения и обстрелы правительственных сил Дамаска.

Ранее неоднократно выдвигались предположения, что Анкара, создавая мощный ударный кулак из протурецких группировок, попытается полностью подчинить провинцию Идлиб себе и создать там квазигосударство, напрямую контролируемое Турцией.