Минобороны назвало действия Госдепа главным препятствием для урегулирования в Сирии

Как отметили в министерстве, Госдеп "не брезгует ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Действия Госдепартамента США являются главным препятствием для восстановления мирной жизни в Сирии. Об этом заявил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Причиной же главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно Госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на освобожденной от террористов территории их страны", - сказал генерал.

Конашенков добавил, что Госдеп США молчаливо поддерживал наступление из зоны деэскалации "Идлиб" крупных сил боевиков с артиллерией и бронетехникой, принадлежащих сирийскому филиалу "Аль-Каиды" - "Джебхат ан-Нусре" (обе группировки запрещены в РФ). Он также обратил внимание, что госсекретарь США Майкл Помпео называет предпринявших атаку боевиков "невинными мирными жителями".

По словам официального представителя Минобороны РФ, в ведомстве не удивлены лицемерию Помпео, заявившего о "беспокойстве" Госдепа из-за "масштабного наступления" России и Сирии на якобы мирных жителей Идлиба. Конашенков добавил, что Госдеп никогда публично не поддерживал борьбу РФ с международным терроризмом в Сирии, а все заявления с обеспокоенностью страданиями "мирных жителей" публикуются внешнеполитическим ведомством Соединенных Штатов "исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев".

Российский генерал добавил, что "под аналогичные лицемерные твиты Госдепартамента США ранее были освобождены и сейчас, в отличие от стертой с лица земли бомбардировками США Ракки, самостоятельно налаживают мирную жизнь сирийцы в Алеппо, Пальмире, Хаме, Хомсе, Думе, Дераа, Сувейде, Кунейтре, Дейр-эз-Зоре".