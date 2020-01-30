Войти
ТАСС

Минобороны назвало действия Госдепа главным препятствием для урегулирования в Сирии

114
0
0
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Как отметили в министерстве, Госдеп "не брезгует ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Действия Госдепартамента США являются главным препятствием для восстановления мирной жизни в Сирии. Об этом заявил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Причиной же главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно Госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на освобожденной от террористов территории их страны", - сказал генерал.

Конашенков добавил, что Госдеп США молчаливо поддерживал наступление из зоны деэскалации "Идлиб" крупных сил боевиков с артиллерией и бронетехникой, принадлежащих сирийскому филиалу "Аль-Каиды" - "Джебхат ан-Нусре" (обе группировки запрещены в РФ). Он также обратил внимание, что госсекретарь США Майкл Помпео называет предпринявших атаку боевиков "невинными мирными жителями".

По словам официального представителя Минобороны РФ, в ведомстве не удивлены лицемерию Помпео, заявившего о "беспокойстве" Госдепа из-за "масштабного наступления" России и Сирии на якобы мирных жителей Идлиба. Конашенков добавил, что Госдеп никогда публично не поддерживал борьбу РФ с международным терроризмом в Сирии, а все заявления с обеспокоенностью страданиями "мирных жителей" публикуются внешнеполитическим ведомством Соединенных Штатов "исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев".

Российский генерал добавил, что "под аналогичные лицемерные твиты Госдепартамента США ранее были освобождены и сейчас, в отличие от стертой с лица земли бомбардировками США Ракки, самостоятельно налаживают мирную жизнь сирийцы в Алеппо, Пальмире, Хаме, Хомсе, Думе, Дераа, Сувейде, Кунейтре, Дейр-эз-Зоре".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
Медицина
Похожие новости
20.11.2019
В Минобороны РФ выразили недоумение в связи с обвинениями МИД Турции
02.11.2018
В Минобороны России прошел брифинг для представителей СМИ по ситуации в Сирии
12.10.2017
Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии
20.09.2017
Минобороны РФ призвало США и оппозицию не мешать борьбе сирийских войск с террористами
19.04.2017
Минобороны РФ: никто в Хан-Шейхуне за две недели не обратился с жалобами на отравление
03.02.2016
Обходим с фланга
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 02:04
  • 11
Кабинет освободили от плохих танцоров. Что дальше?
  • 30.01 01:31
  • 9
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 29.01 23:58
  • 1
SpaceX намерена 24 января вывести на орбиту 60 микроспутников Starlink
  • 29.01 22:48
  • 9
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 29.01 22:03
  • 158
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 29.01 20:31
  • 6
Минобороны России предлагает сделать Победу в Великой Отечественной войне основой национального самосознания
  • 29.01 20:14
  • 1
Россия поставит иностранному заказчику многоцелевые вертолеты Ми-38Т
  • 29.01 20:05
  • 1974
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 19:13
  • 19
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 29.01 19:06
  • 1
Хорошая связка для нового оружия
  • 29.01 18:18
  • 1
Российским военным раздали пейджеры
  • 29.01 16:04
  • 2
«Курировал атаку на Сулеймани»: в Афганистане погиб офицер ЦРУ
  • 29.01 15:50
  • 77
29(!).01.Рост потерь США от ударов Ирана. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 29.01 15:41
  • 49
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 29.01 14:19
  • 1
Гонка ядерных вооружений начинается