Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»

Источник изображения: topwar.ru

Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка». Пуск был произведен в западной части провинции Алеппо. Известно о многих случаях применения правительственными войсками этого мощного оружия, но фото и видео (особенно качественных) комплексов и запуска ракет очень мало.

В ролике можно увидеть, что пусковая установка 9П129 развернута на окраине неизвестного населенного пункта. Похоже, он сильно пострадал от обстрелов и военных действий. Вместе с видео выложены кадры выгрузки ракеты с транспортно-заряжающей машины и подготовки установки к пуску.

Неизвестно точно, на какую цель направлена ракета. По-видимому, ракетчики планируют поразить какой-то важный объект боевиков, если решили задействовать ОТРК «Точка». Боевая часть такой ракеты весит около полутонны. Она представляет собой осколочно-фугасный боеприпас огромной мощности. Ракета способна поражать цели на расстоянии 70-120 километров.

На данный момент сирийские вооруженные силы располагают примерно двадцатью подобными установками. Они были получены еще до начала войны в стране.