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Российскую «Ангару» предложили уничтожить

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Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5»
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5».
Источник изображения: Кадр: Минобороны РФ / YouTube

Тяжелую ракету «Ангара-А5», предназначенную для испытания системы аварийного спасения перспективного лунного космического корабля «Орел» (бывшая «Федерация»), в ходе полета предлагается разрушить, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»).

Там же говорится, что испытания «Орла» и ракетного блока аварийного спасения можно провести в марте 2024 года. В ходе данной процедуры и предлагается уничтожить «Ангара-А5» во время прохождения носителем максимального воздушного напора. Подобные планы, отмечает агентство, потребуют изготовления дополнительной ракеты.

В мае 2019 года «Интерфакс», ссылаясь на данные системе «СПАРК-Маркетинг», сообщил, что легкая ракета «Ангара-1.2» оказывается дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей.

В мае 2018 года Дмитрий Рогозин, занимающий в настоящее время должность гендиректора «Роскосмоса», призвал предприятия корпорации немедленно найти применение ракетам семейства «Ангара».

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Союз-2 РН
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