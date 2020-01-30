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Известия.ru

СМИ сообщили о планах уничтожения ракеты «Ангара» во время испытаний

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Ракету-носитель «Ангара – А5», предназначенную для испытания системы аварийного спасения российского пилотируемого корабля «Орел», предлагается разрушить во время полета. Об этом в среду, 29 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ракетно-космической корпорации «Энергия».

В материалах говорится, что испытания «Орла» пройдут в марте 2024 года. Именно в ходе данных тестов и планируется уничтожить «Ангару – А5» при прохождении носителем максимального воздушного напора. Предполагается, что для осуществления этой задачи потребуется изготовление дополнительной ракеты.

«Система спасения должна работать на разных этапах: от момента посадки космонавтов в корабль вплоть до отделения корабля от носителя. Для этого взрывать ракету не надо, но нужно испытать систему в полете. Можно попытаться использовать для испытаний легкую ракету «Ангара-1.22, которая намного дешевле тяжелой «Ангары», — сказал член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Он подчеркнул, что ни в советской, ни в российской истории испытания системы спасения во время полета не проводились. Такие тесты осуществляются, по его словам, только на наземных стендах.

Отмечается, что для корабля «Орел» разрабатывается улучшенная система аварийного спасения, наработки которой используются в настоящее время на кораблях «Союз».

15 января «Роскосмос» заявил о том, что поставит две ракеты «Ангара» Министерству обороны в 2020 году. Ожидается, что первую тяжелую ракету-носитель передадут в первом квартале года, а вторую — до конца декабря.

15 декабря на космодроме «Восточный» начался монтаж стартового комплекса для «Ангары». При изготовлении оборудования была задействовано 14 предприятий.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В». Предыдущий пуск ракеты был осуществлен в 2014 году с космодрома Плесецк.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
1135 Буревестник
2020-й год
Восточный Космодром
Плесецк
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