Пятое поколение: первый полет Су-57 состоялся десять лет назад

29 января 2010 года с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре в воздух поднялся первый летный экземпляр изделия Т-50-1, который, пройдя "через тернии к звездам", стал истребителем пятого поколения Су-57.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации находился в воздухе 45 минут. За штурвалом самолета сидел заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. Ему же позже выпала честь первым пилотировать Су-57 с двигателем второго поколения.

Разработка самолета стартовала в начале 2000-х годов. Первый макет истребителя был создан в 2004 году. На нем были установлены турбореактивные двухконтурные двигатели с форсажной камерой и управляемым вектором тяги Уфимского моторостроительного производственного объединения АЛ-41Ф1. Подобные силовые установки стояли на истребителях Су-35С, но для машины пятого поколения требовалось создать нечто новое.

Новый авиадвигатель Су-57 получил в 2017 году. Он известен как "изделие 30" и отличается от предшественника увеличенной тягой и повышенной топливной эффективностью. Остальные характеристики держат в секрете.

От иностранных собратьев пятого поколения Су-57 отличается тем, что сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя-перехватчика. Боевая нагрузка - до десяти тонн.

Другой особенностью истребителя Су-57 является его малозаметность. Снижение заметности в радиодиапазоне обеспечиваются как формой, поглощающими и отражающими радиоволны материалами в конструкции и покрытии планера самолета, так и средствами РЭБ.

В 2018 и 2019 годах истребитель Су-57 получил опыт применения в реальных боевых условиях в Сирии. По словам начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, в ходе опытно-боевой эксплуатации все поставленные задачи были успешно выполнены.

В июне прошлого года между компанией "Сухой" и Минобороны было заключено соглашение на поставку 76 истребителей пятого поколения, а на авиасалоне МАКС был представлен экспортный вариант Су-57.

Николай Грищенко