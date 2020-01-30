Грозный враг: ВВС США оценили первые учебные бои с Ми-24

ВВС США рассказали о цели тренировочных боев с советскими вертолетами Ми-24

Издание The National Interest посвятило статью недавним учениям 55-й спасательной вертолетной эскадрильи ВВС США с участием советских ударных вертолетов Ми-24.

По мнению обозревателя, пилоты провели учебные бои с "грозным врагом".

Военная игра на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне помогла подготовить эскадрилью к интенсивным боевым действиям, частью которых могут стать бои вертолетов с вертолетами.

Как и многие советские вертолеты, Ми-24 способен выполнять задачи в режимах "воздух-воздух" и "воздух-земля", поясняет эксперт The Avionist Том Демерли.

В первом случае он использует установленную на носу пушку, а также неуправляемые и управляемые ракеты. Возможно, одному вертолету легче атаковать другой вертолет, чем сверхзвуковому истребителю, поскольку высокая скорость самолета может затруднить пилоту точный выстрел.

Именно по этой причине ВВС США используют дозвуковые ударные самолеты А-10 для сопровождения и защиты спасательных вертолетов.

Но на учениях советским Ми-24 противостояли HH-60G Pave Hawk, являющиеся модификацией базового служебного вертолета UH-60 Blackhawk. Она имеет дополнительные системы связи и навигации, штангой для дозаправки в воздухе и дополнительные крепления для пулеметов.

Эти вертолеты предназначены для поиска сбитых пилотов, спасения раненых солдат с поля боя.

В течение многих лет их использовали на Ближнем Востоке и в Афганистане. Экипажи работали в условиях огня с земли, в опасную погоду и в сложной местности. Но бороться с вражескими силами, эксплуатирующими собственные боевые вертолеты, им не приходилось.

Все может измениться, если США вступят в войну с высокотехнологичным противником, отмечают в статье.

Этот новый подход и отразился в недавних военных играх в Аризоне.

"Мы хотим расширить наши возможности в будущем, чтобы подготовиться к боевым действиям в условиях, близких к реальным, что и приказал нам сделать генерал Голдфайн (начальник штаба ВВС)", - сказал командир 55-й вертолетной эскадрильи капитан Курт Уоллин.

В 2018 году корпус морской пехоты США также обратился к подрядчикам с просьбой предоставить вертолеты Ми-24 или Ми-17 военных игр в Юме (штат Аризона).

Там пояснили, что Ми-24 "благодаря своим размерам, летному профилю, огневой мощи и способностям оборонительного маневрирования, представляет собой уникальную угрозу". Это позволяет быть противоборствующей стороне максимально достоверной на учениях.

Олег Корякин