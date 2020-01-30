В Ирландии изобрели "синтетическую черную кость" для обшивки космического зонда

Этот материал обеспечивает космическому аппарату защиту от тепловых и ультрафиолетовых лучей

ДУБЛИН, 29 января. /ТАСС/. Инновационная разработка ирландской компании Enbio Space имела ключевое значение в подготовке миссии Европейского космического агентства (ЕКА) по наблюдению за Солнцем. Об этом сообщил национальный телеканал RTE.

Запуск космического зонда ЕКА Solar Orbiter намечен на 7 февраля с мыса Канаверал, уточнил телеканал. С солнечной орбиты аппарату предстоит наблюдать за полюсами Солнца в течение нескольких лет, и успех этих исследований в значительной степени будет зависеть от термоустойчивости зонда, в первую очередь его обшивки. Именно этим вопросом занималась технологическая фирма Enbio Space из Клонмела (графство Типперери), сообщил RTE.

"ЕКА в течение нескольких лет занималось поиском оптимального технологического решения, и мы оказались в нужном месте в нужный момент. У нас был проект "синтетической черной кости" - материала, который получается из побочных продуктов мясной промышленности", - рассказал телеканалу глава Enbio Space Джон О'Донохью. Он пояснил, что технология состоит в обжиге костного материала в специальной печи при высоких температурах (около 500 градусов Цельсия) и низкой концентрации кислорода. Такое покрытие обеспечивает космическому аппарату защиту от тепловых и ультрафиолетовых лучей, дополнительную механическую прочность, а также оптимальную электропроводимость.

О'Донохью рассчитывает, что разработанная им технология получит широкое применение в космической индустрии, прежде всего в изготовлении спутников и зондов. Изобретатель будет наблюдать за запуском Solar Orbiter непосредственно из пункта управления на мысе Канаверал. "Детские мечты сбываются", - сказал он в интервью телеканалу.

Solar Orbiter является совместным проектом ЕКА и NASA, а стоимость изготовления зонда составила $1,5 млрд. Этому небольшому аппарату весом 1,8 кг предстоит в течение полутора лет достичь орбитальной позиции, приблизившись на расстояние 42 млн км от солнечной поверхности. Совместно с ранее запущенным NASA зондом PSP (Parker Solar Probe) европейскому зонду предстоит вести наблюдение за солнечной активностью и магнитными полями Солнца. В отличие от американского аппарата, Solar Orbiter снабжен фототехникой, которая, как ожидается, к ноябрю 2021 года направит на Землю свои первые снимки. "Мы входим в золотой век космических исследований", - заявила по поводу предстоящих солнечных наблюдений на недавней пресс-конференции в Вашингтоне глава отдела гелиофизики NASA Ники Фокс.