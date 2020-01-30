Войти
ТАСС

Очередной спутник "Глонасс-М" планируется запустить 28 февраля с Плесецка

128
0
0
ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: politikus.ru

Спутник уже помещен в монтажно-испытательный корпус, где его готовят к запуску

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Космический аппарат "Глонасс-М", запуск которого запланирован на 28 февраля, доставлен на космодром Плесецк (Архангельская область). Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. академика М. Ф. Решетнева" (производитель спутников "Глонасс").

"Доставленный на космодром Плесецк спутник "Глонасс-М" помещен в монтажно-испытательный корпус, где с ним начинаются работы по подготовке к запуску. В ближайшее время специалисты компании ИСС и космодрома проведут проверки космического аппарата, установят на его корпус крылья солнечной батареи и состыкуют с устройством отделения, посредством которого спутник соединяется с разгонным блоком. Космический аппарат системы ГЛОНАСС планируется вывести на орбиту 28 февраля", - сообщили на предприятии.

Сейчас в наземном резерве у ИСС остается один спутник серии "Глонасс-М", изготовленный около пяти лет назад. "Для дальнейшего обновления орбитальной группировки ГЛОНАСС на предприятии идет работа по созданию навигационных аппаратов нового поколения - "Глонасс-К" и "Глонасс-К2", - отмечается в сообщении.

Предыдущий аппарат "Глонасс-М" был запущен с Плесецка на ракете-носителе "Союз-2.1б" 11 декабря 2019 года и в этот же день выведен на орбиту с помощью разгонного блока "Фрегат". Спутник был введен в состав орбитальной группировки 3 января 2020 года.

В настоящее время в составе орбитальной группировки 28 аппаратов "Глонасс", из них 23 спутника используются по целевому назначению, три временно выведены на техобслуживание, один в орбитальном резерве и один на этапе летных испытаний.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Фрегат РБ
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
30.08.2018
Роскосмосу предложили запустить очередной спутник ГЛОНАСС в ноябре 2018 года
30.03.2016
Спутники санкций
28.02.2013
ГЛОНАСС пополнится четырьмя спутниками
05.10.2011
ГЛОНАСС: система развернута!
22.07.2010
Запуск первого навигационного спутника нового поколения "ГЛОНАСС-К" намечен на 25 декабря
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 02:04
  • 11
Кабинет освободили от плохих танцоров. Что дальше?
  • 30.01 01:31
  • 9
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 29.01 23:58
  • 1
SpaceX намерена 24 января вывести на орбиту 60 микроспутников Starlink
  • 29.01 22:48
  • 9
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 29.01 22:03
  • 158
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 29.01 20:31
  • 6
Минобороны России предлагает сделать Победу в Великой Отечественной войне основой национального самосознания
  • 29.01 20:14
  • 1
Россия поставит иностранному заказчику многоцелевые вертолеты Ми-38Т
  • 29.01 20:05
  • 1974
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 19:13
  • 19
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 29.01 19:06
  • 1
Хорошая связка для нового оружия
  • 29.01 18:18
  • 1
Российским военным раздали пейджеры
  • 29.01 16:04
  • 2
«Курировал атаку на Сулеймани»: в Афганистане погиб офицер ЦРУ
  • 29.01 15:50
  • 77
29(!).01.Рост потерь США от ударов Ирана. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 29.01 15:41
  • 49
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 29.01 14:19
  • 1
Гонка ядерных вооружений начинается