Очередной спутник "Глонасс-М" планируется запустить 28 февраля с Плесецка

Спутник уже помещен в монтажно-испытательный корпус, где его готовят к запуску

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Космический аппарат "Глонасс-М", запуск которого запланирован на 28 февраля, доставлен на космодром Плесецк (Архангельская область). Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. академика М. Ф. Решетнева" (производитель спутников "Глонасс").

"Доставленный на космодром Плесецк спутник "Глонасс-М" помещен в монтажно-испытательный корпус, где с ним начинаются работы по подготовке к запуску. В ближайшее время специалисты компании ИСС и космодрома проведут проверки космического аппарата, установят на его корпус крылья солнечной батареи и состыкуют с устройством отделения, посредством которого спутник соединяется с разгонным блоком. Космический аппарат системы ГЛОНАСС планируется вывести на орбиту 28 февраля", - сообщили на предприятии.

Сейчас в наземном резерве у ИСС остается один спутник серии "Глонасс-М", изготовленный около пяти лет назад. "Для дальнейшего обновления орбитальной группировки ГЛОНАСС на предприятии идет работа по созданию навигационных аппаратов нового поколения - "Глонасс-К" и "Глонасс-К2", - отмечается в сообщении.

Предыдущий аппарат "Глонасс-М" был запущен с Плесецка на ракете-носителе "Союз-2.1б" 11 декабря 2019 года и в этот же день выведен на орбиту с помощью разгонного блока "Фрегат". Спутник был введен в состав орбитальной группировки 3 января 2020 года.

В настоящее время в составе орбитальной группировки 28 аппаратов "Глонасс", из них 23 спутника используются по целевому назначению, три временно выведены на техобслуживание, один в орбитальном резерве и один на этапе летных испытаний.