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Интерфакс-АВН

"Пожиратель" космического мусора запатентован в России

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Космический мусор
Космический мусор.
Источник изображения: geektimes.com

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Космический аппарат, улавливающий и перерабатывающий мусор на орбите Земли в топливо, получил два патента в России, следует из презентации аппарата, представленного на 44-х академических чтениях по космонавтике.

Как сообщила на чтениях автор доклада и обладатель патентов, сотрудник компании "Российские космические системы" (АО "РКС") Мария Баркова, проблема мусора на околоземной орбите носит системный характер, а ее решение требует неотложных мер.

Основу мусора составляют отработавшие свой срок космические аппараты различного размера, ступени ракет-носителей, космические зонды и их обломки, эксплуатационный мусор. Увеличение числа пусков новых аппаратов увеличивает потенциальную опасность столкновений действующих спутников с отработавшими свой срок.

Для решения этой задачи Баркова предлагает создать аппарат, который будет ловить и перерабатывать мусор на орбитах от 800 км в так называемое псевдожидкое топливо.

По замыслу автора проекта, ловец мусора будет обнаруживать и захватывать его титановой сетью диаметром 100 метров, которая способна взять единовременно до полутонны металла, измельчать и путём химической реакции Сабатье получать метан и воду. Первый будет использоваться как топливо, вода будет необходима для ее расщепления на кислород и водород для новых циклов реакции. Время реакции - от 6 до 8 часов.

"Срок жизни аппарата - 10 лет", - сказала "Интерфаксу" Баркова.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
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