Космические спасатели ЦВО отработали прыжки с парашютом в мороз и ветер

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы, которые оказывают помощь во время запуска и посадки космических кораблей, провели тренировку на аэродроме в Свердловской области.

"Представители 12 воинских частей отработали десантирование с вертолетов Ми-8МТВ5-1 с высоты от 1000 до 3000 метров в сложных метеоусловиях: температура воздуха достигала -20 по Цельсию, а сила ветра - около 10 метров в секунду", - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Прыжки выполнялись с использованием управляемых парашютных систем "Арбалет-1". Они обладают высокой маневренностью и грузоподъемностью, что позволило спасателям использовать специальные грузовые контейнеры с теплыми вещами для космонавтов и оборудованием для оказания первой помощи.

Военнослужащие отработали также алгоритмы действия на случай нештатной посадки аппарата.

В ближайшее время космические спасатели перебазируются в Казахстан для встречи экипажа "Союз МС-13" (посадка состоится 6 февраля в полдень). На корабле на Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Кристина Кук.

Между тем

Стихия продолжает бушевать на территории Казахстана. По данным ДЧС города Нур-Султан, к 29 января выпало 53 мм. осадков (при месячной норме 16 мм.). Спасатели седьмые сутки дежурят на автодорогах, многие из которых заметены снежными барханами.

В окрестностях Жезказгана, в 146 километрах юго-восточнее которого ожидается приземление спускаемого аппарата, по прогнозу синоптиков 6 февраля будет пасмурно, без осадков и от двух до шести градусов со знаком минус.

Татьяна Воробьева