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ТАСС

В Санкт-Петербурге спустили на воду тральщик "Яков Баляев"

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Источник изображения: Александр Демьянчук/ТАСС

Судно предназначено для борьбы с так называемыми умными морскими минами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Четвертый серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев" спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге.

"Мы уже вышли на серию этих кораблей. Вы видите, как мы движемся в развитии, освоении новых технологий, и каждый корабль у нас получается все лучше и лучше", - сказал на церемонии генеральный директор предприятия Владимир Середохо.

Корабли проекта 12700 разработки конструкторского бюро "Алмаз" предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе с так называемыми умными морскими минами, которые они способны обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны этого проекта.

Эти тральщики имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии и обеспечивающий его более высокую прочность в сравнении со стальными корпусами, большую живучесть корабля при поиске мин. Водоизмещение корабля составляет 890 т, длина - 61 м, ширина -10 м, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.

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