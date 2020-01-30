Войти
Российская газета

Шойгу: Минобороны будет противодействовать фальсификации истории

128
0
0
Источник изображения: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны будет противодействовать попыткам очернить Россию и фальсифицировать ее историю. Такое заявление в среду на заседании коллегии, посвященной Посланию президента Федеральному собранию, сделал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По словам министра, это особенно важно в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Одним из шагов военных станет продолжение публикации рассекреченных архивов военного периода. "К 9 Мая на сайте Минобороны появятся новые разделы интерактивного сервиса "Память народа". Постоянно обновляются мультимедийный проект "Полководцы Победы", а также проект "Салюты освобождения", рассказывающий об освобождении столиц европейских государств", - пояснил Сергей Шойгу.

Кроме того для увековечения памяти погибших в этом году предусмотрено провести 11 поисковых экспедиций, будут отремонтированы и благоустроены 2 144 воинских захоронения в России и 78 - за рубежом.

Параллельно продолжается строительство Главного храма Вооруженных сил, который будет освящен во время празднования дня Победы.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
18.09.2018
Войска начали возвращаться в пункты постоянного базирования с маневров "Восток-2018"
07.03.2018
Более 30 артиллерийских систем, танки и гаубицы поступят в ВДВ в этом году
07.03.2018
ВДВ усилят танками
23.08.2017
Шойгу представили новый боевой модуль с применением нейросетевых технологий
15.10.2013
ЗРПК «Панцирь-С1» и ОБТ Т-90 имеют хорошие шансы на успех в Бразилии и Перу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 02:04
  • 11
Кабинет освободили от плохих танцоров. Что дальше?
  • 30.01 01:31
  • 9
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 29.01 23:58
  • 1
SpaceX намерена 24 января вывести на орбиту 60 микроспутников Starlink
  • 29.01 22:48
  • 9
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 29.01 22:03
  • 158
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 29.01 20:31
  • 6
Минобороны России предлагает сделать Победу в Великой Отечественной войне основой национального самосознания
  • 29.01 20:14
  • 1
Россия поставит иностранному заказчику многоцелевые вертолеты Ми-38Т
  • 29.01 20:05
  • 1974
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 19:13
  • 19
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 29.01 19:06
  • 1
Хорошая связка для нового оружия
  • 29.01 18:18
  • 1
Российским военным раздали пейджеры
  • 29.01 16:04
  • 2
«Курировал атаку на Сулеймани»: в Афганистане погиб офицер ЦРУ
  • 29.01 15:50
  • 77
29(!).01.Рост потерь США от ударов Ирана. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 29.01 15:41
  • 49
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 29.01 14:19
  • 1
Гонка ядерных вооружений начинается