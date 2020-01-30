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Интерфакс-АВН

Шойгу отмечает рост числа желающих поступить в военные вузы

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Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Военное образование в России развивается высокими темпами, непрерывно растет конкурс на поступление в военные вузы, заявил в среду на коллегии Минобороны министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Непрерывно растёт вступительный конкурс в военные вузы. В 2019 году в ряде из них он доходил до 18 человек на место", - сказал он.

Шойгу также отметил, что практическая направленность обучения и его мобильность требуют активного внедрения в учебный процесс современных технологий, в том числе электронных учебников.

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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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