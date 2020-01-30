Шойгу отмечает рост числа желающих поступить в военные вузы

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Военное образование в России развивается высокими темпами, непрерывно растет конкурс на поступление в военные вузы, заявил в среду на коллегии Минобороны министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Непрерывно растёт вступительный конкурс в военные вузы. В 2019 году в ряде из них он доходил до 18 человек на место", - сказал он.

Шойгу также отметил, что практическая направленность обучения и его мобильность требуют активного внедрения в учебный процесс современных технологий, в том числе электронных учебников.