Россия разрабатывает многоразовую ракету-носитель с возможностью дозаправки на орбите

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Перспективная многоразовая ракета-носитель "Корона", разрабатываемая учёными Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева, будет иметь возможность дозаправки в ходе орбитального полёта, сообщил "Интерфаксу" ведущий инженер-конструктор центра Александр Вавилин.

Основное предназначение одноступенчатой многоразовой ракеты - выведение полезной нагрузки на низкие околоземные орбиты, а также возвращение грузов на Землю с орбит высотой до 10 тыс. км.

"Мы получили возможность в орбитальном полёте состыковать две ракеты и проводить перелив топлива, соединив бортовые комплексы", - заявил Вавилин в среду в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

По его словам, это стало возможным из-за специфической конструкции ракеты. Она оснащена стыковочным узлом, который также выполняет функцию стыковочно-заправочного блока.

"Ракета будет работать, как бы, в сдвоенном режиме - оба "мозга" решают одну задачу. После того, как дозаправились, рассоединяемся и садимся", - сказал конструктор.

ГРЦ им. Макеева занимается разработкой ракеты-носителя "Корона" с 1997 года, и за это время конструкция ракеты претерпела значительные изменения. В частности, последняя версия ракеты имеет увеличенную массу полезной нагрузки, по сравнению с вариантом 2012 года - 7,4 т против 7 т.

"Функциональные возможности "Короны" расширились, она стала универсальным носителем. Она может доставлять модули на станцию, и если проектная надежность будет очень высокой, то мы вполне сможем поставить внутрь туристическую кабину, или кабину для космонавтов, и совершать, например, трехдневные полеты, либо доставлять экипаж на станцию", - сказал Вавилин.

По словам специалиста, проект является инициативной разработкой ГРЦ им. Макеева и ведётся за счёт исключительно собственных ресурсов.

"Мы пытаемся добиться от "Роскосмоса", чтобы хотя бы НИР (научно-исследовательскую работу, - "ИФ") открыли, но пока исключительно внутренний НИР идёт. Нам необходимо участие специализированных организаций, исследовательских институтов и государственной поддержки", - сказал Вавилин.