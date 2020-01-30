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Интерфакс-АВН

"Швабе" выпустил новый прибор под брендом "Зенит"

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" выпустил на рынок офтальмологический аппарат для микрохирургии глаза, сообщила государственная корпорация (ГК) "Ростех".

"Стоимость прибора под брендом "Зенит" существенно ниже зарубежных аналогов. Интерес к нему уже проявили ряд частных медицинских центров", - отмечается в сообщении, размещённом в среду на сайте ГК "Ростех".

Комплекс ЛС-02-"Зенит" для микрохирургических операций разработан Красногорским заводом имени Зверева холдинга "Швабе" (входит в ГК "Ростех").

Отмечается, что новый прибор позволяет удалять патологические образования неинвазивным (не связанным с проникновением через естественные внешние барьеры организма) методом.

"В аппарате используется YAG-лазер (твердотельный), который оказывает воздействие импульсным излучением очень короткой длительности и высокой мощности. Такой метод лечения показан при различных видах катаракт и глауком, кистах радужной оболочки и других офтальмологических заболеваниях", - говорится в пресс-релизе.

Исполнительный директор ГК "Ростех" Олег Евтушенко отмечает, что "под легендарным брендом "Зенит" создано современное и надежное решение для офтальмологической хирургии".

"Потребность в этой технике на рынке очень высока: по статистике у каждого седьмого жителя страны диагностированы различные болезни глаз. Комплекс на 80% изготовлен из отечественных компонентов, его цена составит 1,2 млн рублей - это примерно в два раза дешевле японского аналога", - сказал Евтушенко, слова которого приведены на сайте.

"В числе других достоинств аппарата - сверхвысокая точность, компактные размеры и небольшой вес. Для удобства хирургов аппарат оснащен мощной системой освещения и оптикой, обеспечивающей высокое качество изображения", - сказано в сообщении.

По данным ГК "Ростех", с помощью комплекса проведено более 50 хирургических операций.

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