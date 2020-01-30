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Российская газета

В 2020 году на воду спустят два новых тральщика проекта 12700

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Источник изображения: Пресс-служба президента России

В 2020 году планируют спустить на воду два морских тральщика проекта 12700 шифра "Александрит". Это четвертый в серии "Яков Баляев" и пятый тральщик "Георгий Курбатов".

"Яков Баляев" собираются к концу года ввести в строй, сообщает FlotProm. О строительстве тральщика с самым большим в мире корпусом из стеклопластика писала и "РГ". Корпус возведен по новейшей технологии и ему не страшна коррозия, к тому же он еще и немагнитен. Шестой корабль проекта 12700 "Петр Ильичев" планируют спустить на воду в декабре 2020-го. Правда при одном условии: если двигатели и другие комплектующие будут поставлены вовремя. Военно-морской флаг на шестом тральщике поднимут в 2021 году.

Минные тральщики проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Корабли оборудованы гидроакустическими станциями. Они установлены и на борту, и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. Тральщики планируют оснащать и безэкипажными катерами. Водоизмещение корабля - 890 тонн, скорость хода - 16,5 узла. Предполагается построить порядка 30 минных тральщиков проекта 12700.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Георгий Курбатов
Проекты
2020-й год
пр. 12700
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