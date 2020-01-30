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Российская газета

Гиперзвук и осколки: комплекс ПВО "Панцирь" получил новую ракету

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Источник изображения: rg.ru

Для уничтожения воздушных целей российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" может использовать новую гиперзвуковую ракету.


Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в госкорпорацию "Ростех", Валерия Слугина, речь идет о гиперзвуковом оружии. По его словам, имеющиеся на вооружении "Панциря" два типа ракет способны уничтожать весь спектр целей.

"Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая - ее скорость 5 Махов и более", - цитирует агентство своего собеседника.

Валерий Слугин отметил главное преимущество новой ракеты. Она быстрее настигает цель, а также быстрее освобождает канал наведения. В результате увеличивается скорострельность "Панциря". При этом в новой гиперзвуковой ракете нет необходимости использовать большое количества взрывчатки для разлета осколков.

"Выше скорость соударения, выше эффективность осколков", - объяснил эксперт.

Также конструктор отметил, что "Панцирь" действует на такой дистанции, на которой боевые задачи решаются с помощью телеуправления ракетами, поэтому его ракетам не нужны головки самонаведения.

Всего на вооружение "Панциря" имеется 12 зенитных управляемых ракет и две скорострельные 30-миллиметровые пушки.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КБП
Ростех
Проекты
ГЗЛА
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