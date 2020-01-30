Теперь ЗРПК «Панцирь» собьет и муху

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» после доработки способен обнаруживать и сопровождать такие малозаметные цели как малогабаритные беспилотники.

Это повысило эффективность «Панциря» в реальных боевых действиях, например, в Сирии, где комплекс защищает российскую авиабазу «Хмеймим» и порт Тартус. Об этом сообщил главный конструктор ЗРПК Валерий Слугин.

«Беспилотники изначально являлись одним из типов целей, с которыми должен бороться «Панцирь», - рассказал Слугин в опубликованном интервью ТАСС.

«На момент создания комплекса это были достаточно крупные и скоростные цели самолетного типа. Потом дроны стали малогабаритными, с малой эффективной площадью рассеяния, летающие на малых скоростях. Уязвимым местом всех радиолокационных систем является как раз работа по таким небольшим малоскоростным целям. Когда они идут на малых скоростях и высотах на фоне сильных отражений от земной поверхности, станция обнаружения целей забивается. Это очень сложная проблема, однако «Панцирь» с ней справляется».

Главный конструктор отметил, что другим комплексам не под силу бороться с такими беспилотниками, как, например, квадрокоптер типа «Фантом».

«Этот беспилотник можно использовать как информационное средство, однако на таком дроне есть возможность разместить боевой заряд, и он будет выполнять террористическую задачу. Недавний пример был в Саудовской Аравии, когда налетела стая малых беспилотников. Они нанесли такой ущерб, что моментально просел объем производства нефти», - пояснил он.

Слугин пояснил, что в «Панцире» адаптированы локационные средства под обнаружение и точное сопровождение малозаметных целей. «На нашей новой ракете нет головки самонаведения, только поражающая часть. Если мы уже видим цель радиолокационной станцией боевой машины, мы гарантированно подорвем боевую часть на пути следования беспилотника, и поле осколков его надежно накроет», - сказал он.

При этом, Слугин подчеркнул, что беспилотники для «Панциря» — не самая главная цель. «Панцирь» спроектирован таким образом, что борется с ракетами РСЗО, минами, крылатыми ракетами, тактическими баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.

В арсенале комплекса есть две ракеты, которые борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая, ее скорость 5 Махов и более.