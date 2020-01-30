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ТАСС

Более 2 млн сирийцев вернулись в места постоянного проживания

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Пригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Более 700 тыс. приехали в Сирию из других стран

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Более 2 млн сирийских беженцев вернулись в места постоянного проживания, из них свыше 700 тыс. приехали в Сирию из других стран. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию республики.

"На сегодняшний день в родные места вернулись 2 080 443 сирийских гражданина, из них 1 312 520 внутренне перемещенных лиц и 767 923 беженца с территорий иностранных государств", - сообщается в документе.

Подчеркивается, что сирийская и российская стороны работают над оказанием всесторонней помощи сирийским гражданам в возвращении на родину и восстановлении мирной жизни в стране. "Сирийское правительство продолжает прилагать колоссальные усилия по обеспечению государственных гарантий возвращающимся гражданам, в том числе в сфере безопасности, образования и здравоохранения, а также путем упрощения процедур, связанных с определением статуса граждан и восстановлением документов, удостоверяющих личность", - отметили в штабах.

В межведомственных штабах Сирии и России выразили уверенность, что только восстановление полного суверенитета и территориальной целостности республики поможет ликвидировать все лагеря беженцев и вернуть граждан Сирии к мирной жизни.

Идлибская зона деэскалации

Примерно 1,5 тыс. сирийских беженцев покинули идлибскую зону деэскалации по гуманитарным коридорам с 13 января.

"С 13 января 2020 года через организованные Россией и Сирией гуманитарные коридоры уже смогли покинуть контролируемые вооруженными группировками районы зоны деэскалации "Идлиб" 1490 человек", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что выход мирного населения из зоны деэскалации проходит в условиях несоблюдения боевиками террористических формирований режима прекращения огня. По информации штабов, боевики активно препятствуют совместным усилиям РФ и Турции по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии.

Отмечается, что несмотря на согласованный между российской и турецкой сторонами и введенный с 9 января режим прекращения огня, с 16 января боевики активизировали атаки на позиции правительственных войск и обстрелы населенных пунктов. "Вследствие чего выход мирного населения из идлибской зоны деэскалации был сорван", - говорится в заявлении.

"Считаем, что для стабилизации ситуации в Идлибе необходимо полностью прекратить поддержку и выгораживание вооруженных банд, а также исключить любую возможность передачи в руки боевиков гуманитарной помощи, доставляемой мирным жителям, в том числе с использованием трансграничного механизма", - подчеркивается в документе.

Обстановка в Идлибе

Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января. При этом правительственные войска прекратили боевые действия с 14:00 мск 9 января. Однако, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон, с 14 января боевики ежедневно атакуют позиции сирийской армии и открывают огонь по населенным пунктам. 19 января в Центре сообщили, что количество обстрелов достигло максимального уровня с мая 2019 год, когда в районе зоны деэскалации велись полномасштабные военные действия.

Наиболее масштабная атака боевиков на позиции правительственных войск была зафиксирована 22 января, по данным российских военных, в ней приняли участие около 450 членов незаконных вооруженных формирований, при этом погибло до 40 сирийских военнослужащих.

Действия боевиков

Подконтрольные США террористы продолжают удерживать в лагере беженцев Эр-Рукбан мирных жителей, чтобы и дальше получать от ООН гуманитарную помощь, говорится в заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

В заявлении отмечается, что деятельность США является "наиболее острой" проблемой и эскалирует напряженность в Эр-Рукбане. "Подконтрольные американской стороне боевики продолжают удерживать мирных жителей лагеря исключительно для того, чтобы и дальше получать от ООН гуманитарную помощь, медикаменты и топливо", - подчеркивается в документе.

В заявлении подчеркивается, что ООН, подключившаяся к российско-сирийской инициативе по расформированию лагеря, до сих пор ничего не смогла сделать для спасения мирных сирийский граждан.

"Неспособность представителей всемирной организации в регионе выполнить взятые на себя обязательства по выводу оставшегося населения Эр-Рукбана дискредитирует их в глазах мировой общественности и сирийского населения", - отмечается в совместном заявлении.

Информация об арестах бывших жителей Эр-Рукбана

Распространяемая американской стороной информация о якобы репрессиях и арестах десятков бывших жителей лагеря беженцев Эр-Рукбан не соответствует действительности, говорится в заявлении штабов России и Сирии.

"Категорически отвергаем все заявления о репрессиях и арестах десятков бывших рукбановцев. Сирийское руководство делает все возможное, чтобы семьи беженцев, вышедшие из лагеря Эр-Рукбан, как можно быстрее забыли пережитые ими ужасы", - подчеркивается в заявлении.

Ложная информация о нарушении прав беженцев, распространяемая подконтрольной боевикам администрацией лагеря Эр-Рукбан и американской стороной, является лишь предлогом для затягивания операции ООН по расформированию лагеря, отмечается в документе.

К настоящему времени 19 045 жителей Эр-Рукбана вернулись на подконтрольную сирийскому правительству территорию. Из них 27 человек остаются в центрах временного размещения в провинции Хомс.

Россия и Сирия, как отмечается в заявлении, призывают США на деле доказать готовность расформировать Эр-Рукбан и оказать воздействие на подконтрольных им боевиков для беспрепятственного выезда мирных жителей из лагеря.

Обстановка в лагере Эль-Холь

Большая часть европейских стран не хочет возвращать членов семей боевиков, воевавших на стороне террористической группировки "Исламское государство" (деятельность запрещена на территории РФ), которые находятся в лагере Эль-Холь в Сирии.

"Однако большинство европейских стран отказываются забирать из лагеря [Эль-Холь] собственных граждан - членов семей боевиков, ранее воевавших на стороне ИГИЛ", - говорится в заявлении, подписанном начальником Национального центра управления обороной РФ Михаилом Мизинцевым и министром муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейном Махлюфом.

Как уточняется в заявлении, сейчас в лагере сложилась сложная гуманитарная ситуация, поскольку остающиеся там люди не возвращаются к местам постоянного проживания. В Эль-Холе остаются свыше 66 тыс. человек, причем 96% из них - женщины и дети.

"Подростки лишены возможности учиться в школах и вместо этого с юных лет усваивают идеи радикального ислама и экстремизма", - отмечается в заявлении.

В сложившейся обстановке террористические организации активно вербуют в свои ряды молодых людей.

Мизинцев и Махлюф выразили уверенность в том, что "только восстановление полного суверенитета и территориальной целостности Сирии гарантирует ликвидацию лагерей беженцев и возвращение простых сирийцев к нормальной жизни в своих домах".

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