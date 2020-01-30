В Бундесвере заявили о плачевном состоянии новейших БМП «Пума»

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Немецкий Бундесвер вынужден применять на учениях обычные автомобили вместо боевых машин пехоты по причине неисправности большей части бронетехники. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на секретные данные бундесвера.

Как пишет издание, только 19,1% боевых машин пехоты "Пума" находится в состоянии боевой готовности. Причиной неисправности данной БМП, уже получившей в немецкой армии прозвище "проблемный ребенок", является банальная нехватка запчастей и сложность в обслуживании.

Проблема нехватки БМП отражается и на учебном процессе Бундесвера. Из-за отсутствия исправной бронетехники немецкие офицеры вынуждены искать альтернативные варианты, зачастую используя вместо БМП обычные автомобили. Уже появилась рекомендация немецкого военного ведомства, предлагающая рассмотреть "инновационные тренировочные опции".

Другие транспортные средства используются для тренировки посадки и высадки

- заявили в Министерстве обороны ФРГ.

Как пишет Bild, фактически это означает, что мотопехотные подразделения, не имеющие достаточного для тренировок количества БМП "Пума", должны вместо них использовать обычные автомобили.

В 2023 году к Германии переходит командование силами быстрого реагирования НАТО: бундесвер обещал добавить к ним мотопехотную бригаду с 40 БМП "Пума" в составе. Новая бронетехника должна поступить в войска до конца 2021 года, однако отмечается, что в случае плачевного состояния новейших БМП "Пума" немецким солдатам придется пересаживаться обратно на БМП "Мардер", стоящие на вооружении Бундесвера с 1971 года.